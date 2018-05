Presidente Santos: "Si van a reconocer mis buenos actos después de muerto, que así sea”

Edgar Salas Ballesteros - Santa Marta - @edgarjsalas

En los últimos días el presidente Juan Manuel Santos, ha defendido con más ahínco lo que considera como su legado de la paz para Colombia. No ha habido evento en donde el jefe de Estado no defienda con severidad todo lo logrado y las dificultades que hubo que pasar para alcanzar la firma del Acuerdo de La Habana.

“Sé que todo esto que hago por mi país me lo van a reconocer después de que muera, pero no hay duda de que ha valido la pena”, manifestó el presidente Juan Manuel Santos el pasado lunes 21 de mayo, durante la inauguración de la doble Calzada Ciénaga – Santa Marta, una obra que tardó 11 años y fue catalogada como “ejemplo de perseverancia”.

Dichas palabras del mandatario fueron previas a su discurso y estuvieron dirigidas al alcalde de Ciénaga, Magdalena, Edgar Pérez Díaz, quien como respuesta agradeció al jefe de estado su gestión de paz.

El presidente Santos, había anunciado que no asistiría a la inauguración de la obra en Santa Marta, durante su participación en el foro “Justicia Internacional y Foro contra la Impunidad”, en Cartagena.

El jefe de Estado, ese lunes 21 de mayo, hizo primera escala en Cartagena donde participó en el foro “Justicia Internacional Y Foro contra la Impunidad” donde dijo. “La paz es el bien supremo de cualquier sociedad, lo más preciado que puede tener el ser humano”. De allí viajaría a Santa Marta, pero un fuerte rumor de que habitantes de los barrios aledaños a la doble calzada a la altura de las obras sobre la quebrada la Lucha impedirían los actos en protesta porque según ellos el aumento de aguas lluvias en sus calles es producto de dichos trabajos. Mientras el Gobierno departamental y la concesión Ruta del Sol manifiestan que dichas labores de ingeniería están en el terreno del Gobierno Distrital de Santa Marta.

Finalmente se conoció que el mismo Presidente había expresado que la locomotora de la infraestructura tenía en la doble calzada Ciénaga –Santa Marta, a uno de los pilares de su desarrollo, porque recortaba el paso de 1:40 minutos a solo 35 entre las dos ciudades y porque sin duda era un seguro de vida para quienes se movilizaban por esa autopista, por lo que decidió arribar llevándose la inauguración en territorio de Ciénaga donde está el centro de Operaciones de la concesionaria.

“Esta vía no solo es competitividad Presidente, sino vida, hace ya muchos años que no escuchamos historias de fatídicos accidentes que siempre involucraba a mis paisanos cienagueros, pero también queremos agradecerle que haya sido usted el capitán de este barco que jamás se bajó a pesar de las tormentas vividas, mi agradecimiento eterno y reconcomiendo a ese corazón fuerte que fue capaz de soportar como hasta ahora” dijo el alcalde Pérez Díaz.

El presidente Santos, señaló que las palabras del alcalde de Ciénaga le recordaban sus años en la Escuela Naval. “Allá me enseñaron algo muy importante en la vida, que sirve para todo… A navegar, y me enseñaron que uno tiene que tener un puerto de destino, que cuando tiene ese puerto de destino no importan los vientos, las tormentas, las tempestades, porque si uno persevera, uno llega, inclusive muchas veces tiene que utilizar esos vientos en contra para capotearlos y convertirlos en vientos a favor, esa ha sido la constante de mi vida y de mi Gobierno, así que si me van a reconocer mis buenos actos después de muerto que así sea”.