“Mami no me hables, no me escribas, estoy detenida”, el mensaje de su hija detenida en China

* Redacción Nacional

El mensaje fue remitido el pasado 28 de enero. Ese día, Leydi Vanessa García llamó a su mamá para informarle la situación por una supuesta infracción administrativa.

Leydi Vanessa, de 19 años, llegó a China el 13 de abril de 2017. Archivo particular.