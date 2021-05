Manizales: militarizada, con toque de queda y ahora con paro de taxistas

El gobernador de Caldas, Luis Carlos Vélasquez, anunció el toque de queda continúo para Manizales y otra decena de municipios en el departamento.

Debido a los incidentes de orden público en Manizales y otros municipios de Caldas, el gobernador del departamento, Luis Carlos Velásquez, declaró el sábado el toque de queda continúo en la capital caldense así como en los municipios de Neira, Chinchiná, Villamaría, Palestina, Viterbo, Anserma, Supía, Riosucio, Marmato y Belalcázar. La medida, señaló el funcionario, irá hasta las 5:00 a. m. del lunes.

El sábado, durante las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador y de las marchas contra la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque, se reportaron varios daños en propiedades privadas y públicas en Manizales, por lo que Vélasquez también decretó la militarización de esta ciudad y de Chinchiná, donde también se registraron enfrentamientos.

El Coronel Raúl Verá, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría indicó que ya hay una orden de captura contra el líder de estas protestas y que ya están listos para ir por él y realizar su captura.

“Apoyamos la protesta pacífica y rechazamos los actos vandálicos, por eso procederemos con la judicialización de aquellos vándalos y del cabecilla que está causando daños en Manizales”, señaló el gobernador Velásquez.

La Alcaldía de Manizales reportó que, además del derribo de la estatua de Gilberto Alzate Avendaño, hubo daños en instalaciones bancarias en el centro de la ciudad y en locales vandalizados a la altura de la calle 62 con Avenida Santander. También se anotó que señalizaciones de tránsito fueron empleadas por algunos manifestantes para causar daños.

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín indicó que desde el Ministerio de Defensa se enviaron apoyos a la ciudad que consisten en hombres para aumentar el pie de fuerza, además de helicópteros para hacer patrullajes aéreos.

“No es cierto lo que dicen sobre que los atacantes son primero del Esmad. Nos hemos valido de las cámaras de seguridad para hacer seguimiento a los actos sucedidos (el sábado)”, señaló Marín.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalaron que hubo abusos de la policía en las manifestaciones en el Parque del Agua.

“En medio de los retenes ilegales, se realizan detenciones arbitrarias a civiles, los cuales son transportados en carros particulares no pertenecientes a las unidades móviles de la policía. Acto que es totalmente ilegal”, señalaron las ONG Tierra de Todos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Manizales.

La ciudad se alista para otro paro

Manizales se prepara para el paro de taxistas anunciado por Alejandro Bedoya, coordinador de la Asociación de Amarillos VIP, que comenzará el lunes a las 5:00 a. m. y con el que los taxistas buscan protestar contra el proyecto de Ley 003 que cursa en la Cámara de Representantes. Este proyecto presenta la regularización de las plataformas de movilidad y abre el camino para que vehículos particulares presten el servicio de transporte.

“El proyecto de ley 003 es un mandado que algunos congresistas le están haciendo a empresas multinacionales como Uber, In Driver, Cabify, Didi y otras, que vienen a acabar de desangrar la economía nacional, pues no pagan impuestos porque sencillamente no están registradas en Colombia y sus ganancias, que son multimillonarias, las llevan a paraísos fiscales dejando a su paso en la ruina total a un gremio de más de 90 años de historia”, expresó el gremio de taxistas.

