Manos criminales podrían estar detrás del incendio en Quetame, Cundinamarca

* Redacción Nacional

El incendio fue controlado y liquidado a las 3 a.m. de este 5 de marzo y fue atendido por los Bomberos de Caqueza, Guayabetal y Chipaque.

El incendio fue controlado y liquidado a las 3 a.m. de este 5 de marzo y fue atendido por los Bomberos de Caqueza, Guayabetal y Chipaque. Bomberos de Cundinamarca

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos de Cundinamarca, solicitó iniciar una investigación para establecer las causas que originaron el incendio forestal en Quetame, Cundinamarca, en la vereda el Trapichito, Km 48+900 vía Bogotá. La conflagración dejó una persona muerta, y 15 personas afectadas. El incendio fue controlado y liquidado a las 3 a.m. de este 5 de marzo y fue atendido por los Bomberos de Caqueza, Guayabetal y Chipaque.

También le puede interesar: Muere joven por las quemaduras que sufrió, en incendio de Quetame (Cundinamarca)

“Hay varias situaciones que nos hacen determinar que el incendio no fue iniciado por causas naturales. Ocurre aproximadamente a las 8 a.m. y a esa hora no hay fuertes temperaturas ni vientos que puedan iniciar el incendio”, dijo Farfán a este diario, quien agregó que se reactivaron varios focos alejados de donde se presentó el incendio inicial, por lo que los hechos deberían ser investigados.

Hay fuertes indicios de que los #IncendiosForestales en el municipio de #Quetame están siendo provocados. Nuevamemente solicito a @FiscaliaCol inicie las acciones pertinentes al caso. pic.twitter.com/7S6Ja5A88r — Ct. Alvaro Farfán (@BomberoFarfan) March 5, 2020

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, dijo que ofrecerán una recompensa de 10 millones de pesos para las personas brinden información sobre el caso. "Durante el año en Quetame ha habido seis incendios forestales los cuales han afectado 300 hectáreas. El daño ambiental y cifra de víctimas y damnificados es sumamente grave. Hoy revisaremos información muy delicada acerca de la posibilidad que haya manos criminales involucradas", dijo.

William Giovanni Carrillo, de 19 años, sufrió lesiones cuando se internó en la conflagración con la idea de salvar a un tío. Según el hospital Simón Bolívar, sufrió quemaduras en casi el 80 % del cuerpo.