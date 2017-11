¡Pacifista!

Mapa interactivo: ¿Cómo y dónde están matando a los líderes en Colombia?

Sebastián Serrano y Santiago Valenzuela - ¡Pacifista!

* El Espectador reproduce este texto de ¡Pacifista! en el marco de la alianza con VICE.

La mayoría de casos están relacionados con el posconflicto; las víctimas suelen ser reclamantes de tierras, campesinos que apoyan la sustitución de cultivos, líderes comunales que mantienen una interlocución con el Estado, representantes de comunidades étnicas, o de organizaciones políticas que actúan en zonas históricamente disputadas por los grupos armados.

Si bien el Estado ha señalado que no existe sistematicidad porque no se ha comprobado que los asesinatos sean orquestados por un grupo armado en particular, sí hay características de las víctimas que nos permiten evaluar los riesgos que corren los líderes en el posconflicto.

A pesar de no pertenecer a un solo grupo político, los líderes sí son un grupo social que comparte proyectos en común. Por eso, con el objetivo de ilustrar su labor, en el siguiente mapa clasificamos a los líderes asesinados de acuerdo con la organización a la que pertenecían o la causa que defendían. Valga decir que la clasificación no es perfecta, por ejemplo: un mismo líder puede pertenecer a Marcha Patriótica, promover la sustitución de cultivos y ser parte de una junta de acción comunal. En casos como este, a la hora de ponerlo en el mapa, priorizamos la actividad que estaba desarrollando en el momento de ser asesinado.

Esperamos que esta herramienta ayude a clarificar cuáles son las clases de liderazgos más amenazados en Colombia. ¡Explórenlo!