Más de 1,8 millones de venezolanos están radicados en Colombia

* Redacción EFE

Más de 1,8 millones de venezolanos están radicados en Colombia, según el más reciente informe de las autoridades migratorias, con corte al 29 de febrero y que representa un crecimiento de cerca del 3 % con respecto a diciembre.

"Pasamos de tener 1.717.000 venezolanos a más de 1.825.000. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de venezolanos? En Bogotá, con más de 361.000, equivalentes a cerca del 20 %, y en Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) con más de 209.000, equivalentes al 11,5 % del total", dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



Les siguen los departamentos del Atlántico con 168.000 y de La Guajira, también fronterizo con Venezuela, con más de 165.000, mientras que en el quinto lugar está Antioquia con 150.000.



Las autoridades colombianas detallaron además que el 44 % de los venezolanos en el país, unas 800.000 personas, están de forma regular, mientras que el millón restante se encuentran de forma irregular.



Migración Colombia también señaló que a pesar de que hubo un crecimiento en la cifra de venezolanos en el país, esta es menor frente a los promedios que se venían manejando de 60.000 que se radicaban en Colombia al mes a cerca de 30.000 mensuales entre enero y febrero.



Por otra parte, la autoridad migratoria señaló que la salida de venezolanos del país registró en los dos primeros meses del año un crecimiento cercano al 14%, pues pasó de poco más de 55.000 registros entre enero y febrero de 2019, a cerca de 70.000 en 2020.



En cuanto a la salida de venezolanos desde Colombia hacia otro países, en enero y febrero se registraron más de 70.000, de las cuales 50.000 se hicieron por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Respuesta a la alcaldesa de Bogotá



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue acusada de xenofobia por exigir al Gobierno nacional resolver la necesidad de vivienda de los venezolanos radicados en la capital que no pueden pagar sus arriendos durante la cuarentena decretada entre el 25 de marzo y el 13 de abril por el coronavirus, del que hay 1.267 casos, de los cuales 25 fallecieron.



"Qué pena que no podamos pagar eso. Pagamos parto, nacimiento, salud, jardín, colegio. Qué pena que lo único que no podemos pagar es el arriendo (a los inmigrantes) y para eso pedimos un poquito de ayuda", manifestó la alcaldesa.



Al respecto, Espinosa aseguró que dentro de las funciones de Migración Colombia no se encuentra el brindar alojamiento, alimentación, transporte o cualquier tipo de herramienta asistencial a los extranjeros.



"El tema de Venezuela nos preocupa porque no estamos hablando simplemente de cifras, estamos hablando de seres humanos, de niños, niñas y adolescentes, de realidades y necesidades. Este es un momento en que debemos trabajar unidos como país por un mismo objetivo. No es momento de evadir responsabilidades, de buscar lavarse las manos y mucho menos de generar xenofobia", dijo.



Por ello aseguró que es necesario "buscar la forma de articular esfuerzos, pues al momento de ayudar no se puede diferenciar entre nacionalidades, condiciones migratorias, sexo, raza, creencias religiosas, ni orientaciones políticas".



"Estamos hablamos de personas a los que la humanidad nos exige ayudar. Desde Migración Colombia, de acuerdo con nuestras funciones, hemos generado mecanismos de flexibilización como el PEP (Permiso Especial de Permanencia), del cual, a la fecha, ya tenemos más de 680.000 usuarios", indicó.