"Me dieron $20.000 y luego me liberaron": empresario Fito Acosta habla de su secuestro

redacción Nacional

Pasaron cerca de 29 horas desde que Andrés Acosta, hijo del empresario barranquillero Fito Acosta, denunció en redes sociales que sus padres habían desaparecido y que la camioneta en la que se movilizaban había sido encontrada abandonada en el sector de las Colinas, un barrio que no frecuentaban.

Este sábado, de acuerdo con el testimonio del propio empresario, la presión de las autoridades hizo que los captores decidieran liberarlo. "Me soltaron por insoportable. Me dieron $20.000 pa’ un taxi y me liberaron, estuve siempre en Barranquilla, por los lados de La Pradera", dijo.

Según el empresario, su secuestro se dio durante un retén ilegal de la Policía muy bien ejecutado. "Con motos grandes, de las nuevas de la Policía. Con gente uniformada y armada, todo como los policías, eso es lo más delicado del asunto".

“Tenían un vehículo estacionado, pero luego entendí que era del grupo de secuestradores. Esto no es culpa de la Policía de que haya un retén ilegal, pero uno de los presuntos policías es el que me empuja y me pone las esposas y se pone muy nervioso. Nos abordan tres tipos, uno conduce mi camioneta y los otros dos atrás. Luego me encapucharon. Eran tres o cuatro personas más. Todos estaban armados".

El directivo de MetroArea, señaló que su esposa, Katya Barros, fue liberada hacia las 6:00 de la tarde de ayer viernes, cuando los captores sintieron que las cosas estaban más tranquilas para dejarla libre.

"Estuve siempre con mi esposa. Nos dejaron todo el día para que habláramos, a ella la iban a liberar a las 6 de la tarde, que estuviera la situación un poco más calmada porque estaba la Policía alborotada por todo Barranquilla. Entonces la soltaron a esa hora. Les dije que necesitaba una prueba y me dejaron ver la tv y así fue".

Según dijo, el trato que le dieron sus secuestradores fue bueno y solo hubo un trato violento en las primeras horas del secuestro.

"El maltrato fue al principio porque estaban nerviosos, pero cuando nos llevaron al bunker, el trato fue bueno, muy bueno no nos podemos quejar del trato. Sin embargo, es una privación de la libertad. Yo nunca temí por mi vida. Ellos me dijeron que estaban para atenderme por un año, si era necesario, les dije que estaba dispuesto a estar ese tiempo si era necesario, asumí las cosas con mucha calma y sabiduría", agregó.

El empresario del sector inmobiliario señaló que hubo exigencia económica por su liberación pero, no reveló si la misma se hizo efectiva. "Todos los detalles concretos los dará el Gaula", explicó.