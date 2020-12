La Navidad llega a Medellín mientras la ocupación de las Unidades de Cuidados intensivos (UCI) está en el 85%, por eso evitar la propagación del virus es una prioridad, incluso durante las celebraciones. Las autoridades también hacen un llamado a prevenir las quemaduras por pólvora y líquidos calientes, la ciudad reporta 10 lesionados; dos de ellos entre los 6 y 11 años.

Frente al aumento de casos de coronavirus en los últimos días, las autoridad le reiteran a los ciudadanos la importancia de quedarse en casa este 24 de diciembre, durante la celebración de Navidad. Medidas como el pico y cédula, el toque de queda, evitar aglomeraciones o participar en fiestas numerosas y las indicaciones para prevenir quemaduras, son algunos de los principales llamados.

Actualmente, en la ciudad se presentan entre 700 y 1.000 casos nuevos casos diarios de Covid-19, cifras que se han sostenido las últimas dos semanas. Medellín tiene 139.324 casos acumulados, 2.513 fallecidos, 2.891 activos y 133.920 recuperados. Aunque las cifras se mantienen, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llega al 85 %; esto quiere decir que de 862 camas UCI activas, 733 se encuentran ocupadas por pacientes con coronavirus y de otras patologías.

Los expertos han identificado una leve tendencia al incremento en las últimas semanas, posiblemente por la exposición a las aglomeraciones y a los espacios comerciales. “Se han tomado las medidas con el fin de frenar el incremento de casos y poder garantizar la atención de las complicaciones en la red hospitalaria. Es importante mantener todas las precauciones y cumplir con los lineamientos: tener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, no desarrollar reuniones masivas con familiares ni con amigos, sino que estemos cada uno en nuestro núcleo familiar, evitando exponer a los adultos mayores y siempre con la mascarilla”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, Natalia López Delgado.

No manipular ni observar la quema de pólvora es otra de las recomendaciones. Las autoridades recuerdan que estas lesiones pueden causar daños de por vida y aumentar la llegada de pacientes a clínicas y hospitales. Medellín registra 10 lesionados por pólvora (dos entre 6 y 11 años, dos entre 12 y 17 años y seis mayores de 18 años), de los cuales el 60 % han sido observadores. En comparación con el mismo periodo de 2019, se presenta un caso menos, una disminución del 9,1 %.

La Secretaría recomienda acompañar a los niños y niñas todo el tiempo, no dejarlos a cargo de otros menores de edad, mantenerlos alejados de fogones, no poner en el piso ollas calientes ni ubicar hacia afuera los mangos de sartenes, son aspectos clave. En caso de quemaduras, lave la zona con agua limpia y fría, sin jabón y sin restregar, no sople ni aplique remedios caseros y busque asistencia médica de inmediato.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia, de manera articulada con la Policía Metropolitana y los organismos de emergencia y seguridad, reforzó el Puesto de Mando Unificado. La Policía Metropolitana ha dispuesto un plan de control estratégico en todas las zonas de la ciudad, con aproximadamente 2.500 uniformados. “Queremos que esta vez, en la que estamos en unas condiciones especiales, después de un año muy duro, podamos hacer un llamado a la ciudad por el buen comportamiento. Seguro vamos a tener otras oportunidades para celebrar”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín recomiendan no usar globos de mecha incandescente que puedan ocasionar incendios; y recuerdan la importancia de tener precaución al utilizar alcohol y gel antibacterial en contacto con las llamas de los fogones.

“Tener cuidado y precaución con los líquidos calientes, con las instalaciones navideñas que pueden generar cortocircuito y ocasionar incendios. Adicionalmente, poner cuidado con los globos, toda vez que están prohibidos y el uso de la mecha incandescente puede provocar incendios. En lo corrido de diciembre llevamos seis globos que han provocado seis incendios en la ciudad”, indicó la directora del Dagrd, Alethia Arango Gil.

Las restricciones

La Alcaldía de Medellín decretó pico y cédula a partir del martes 22 de diciembre, y hasta el 4 de enero de 2021. Este aplica para la adquisición y pago de bienes y servicios. Los días pares se autorizan las cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 y los días impares las cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida de toque de queda para todos los municipios de Antioquia, inicia el 24 de diciembre a las 8:00 p. m. y finaliza el 26 de diciembre a las 6:00 a. m., también aplicará para Año Nuevo desde el 31 de diciembre a las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del 2 de enero de 2021. La administración municipal tomó la decisión de suspender los alumbrados navideños hasta el 3 enero, fecha en la que se evaluará el comportamiento de la curva de contagios y la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para determinar su reapertura.