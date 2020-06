La medida aplica desde el viernes 19 de junio a las 6:00 de la tarde hasta el martes 23 de junio a las 6:00 de la mañana. También se anunciaron medidas especiales para el día sin IVA.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que durante el puente festivo del día del padre habrá ley seca en la ciudad. Esta medida va desde el viernes 19 de junio a las 6:00 de la tarde hasta el martes 23 de junio a las 6:00 de la mañana.

“El día del padre es un día que los epidemiólogos han considerado de alto riego. Por eso se prohíbe la visita a padres y las fiestas. Yo sé que es una medida muy difícil y los quisiéramos tener cerca, pero hoy cariño es distancia. Tenemos que cuidarnos entre todos”, explicó Quintero.

Dijo que la medida busca que no haya consumo de alcohol ni en el espacio publico, ni al interior de las viviendas. “Vamos a hacer controles en aquellas casas en las que encontremos fiestas, están prohibidas las fiestas”, dijo el alcalde. Resaltando que esta es la etapa de la responsabilidad ciudadana.

Horario extendido el día sin IVA

Este 19 de junio es el primer día sin IVA del año, por eso en Medellín el alcalde anunció que el comercio tendrá horario extendido este viernes, buscando que los consumidores tengan tiempo de realizar sus compras y se eviten aglomeraciones. En la ciudad ese día no regirá el pico y cédula.

Así mismo, el Metro tendrá horario extendido hasta las 12:00 de la media noche y el sistema público EnCicla prestará servicio hasta las 11:30 de la noche.

“Vamos a estar haciendo muchos controles para que la gente use tapabocas y los comercios tienen que garantizar que el aforo no supere lo permitido. Yo les pido mucha prudencia. Si bien vamos a tener precios más bajos, recuerden también que el coronavirus no se ha ido y es una amenaza latente”, señaló el alcalde Daniel Quintero Calle.

