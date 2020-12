Capitales como Cali, Medellín, Cúcuta y Montería establecieron toque de queda y otras medidas restrictivas que buscan evitar un posible aumento de contagios por COVID-19. Las autoridades están preocupadas por la alta ocupación en las unidades de cuidado intensivo registradas en diciembre.

La última celebración del año será el 31 de diciembre donde, por lo general, las familias se reúnen y los eventos para recibir el año nuevo son protagonistas. Este particular 2020 culminará en varias ciudades del país con toques de queda, pico y cédula y ley seca. Estas medidas buscan evitar nuevos contagios de COVID-19. Una de las preocupaciones de las autoridades, y a su vez una de las razones principales para tomar estas medidas, es que las redes hospitalarias tuvieron un incremento desde el 3 al 27 de diciembre del 49,07% en la ocupación de unidades de cuidados intensivos, según datos del Ministerio de Salud.

En Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria estableció toque de queda desde el 23 de diciembre hasta el próximo 3 de enero. La medida rige desde la medianoche (12:00 a.m.) hasta las 6:00 de la mañana. Sin embargo, para la noche del 31 de diciembre el toque de queda comenzará a las 8:00 p.m. hasta las seis de la mañana del 2 de enero. También anunció que rigiendo el pico y cédula: las personas con documentos de identidad terminados en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán salir los días pares a hacer compras de primera necesidad o diligencias. Quienes el número de la cédula termine en número impar (1, 3, 6, 9) y podrán salir en las fechas impares.

En Medellín también hay toque de queda. La medida está sincronizada con el decreto departamental, así que rige desde el 31 de diciembre a las 8 de la noche hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m.. El alcalde Daniel Quintero anunció que los alumbrados estarán apagados para evitar aglomeraciones.

También le pude interesar: Pico y cédula Medellín: rotación y restricciones este 29 de diciembre

En Cúcuta, Cali, Ibagué y Pereira también se cierra el año con toques de queda. La medida fue anunciada por las autoridades locales y por el Ministro de Salud Fernando Ruiz, ya que estas tres ciudades tienen ocupación de camas UCI superior al 80%.

En Cúcuta el toque de queda comienza 31 de diciembre a las 7:00 p.m. y termina a las 5 de la mañana del día siguiente. Esta medida estará vigente hasta el 3 de enero del 2021. Durante la noche del 31 de diciembre estará prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes. Además, el alcalde Jairo Yáñez informó que estará prohibido quemar elementos como llantas o muñecos. La medida regirá para los demás municipios de Norte de Santander.

También le puede interesar: Alcalde de Tenerife, Magdalena, falleció por coronavirus

En Santander volvió el pico y cédula desde el 29 de diciembre. El 31 de diciembre solo podrán salir las personas con documentos de identidad terminados en números impares. La medida también aplica en su capital Bucaramanga. También habrá toque de queda el 31 de diciembre desde las 9:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m. A partir de ahí, regirá desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente hasta el 8 de enero.

En Cali, Ibagué y Pereira hay toque de queda desde el 30 de diciembre hasta el 2 de enero. Los horarios serán de 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. En Cali hay ley seca desde el 31 de diciembre a las 5:00 p.m. hasta la misma hora del 2 de enero de 2021. Además, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció otras medidas especiales como la postergación de la verbena popular y el cierre del río Pance.

2/ 2

- Desde el 31 de diciembre a las 6 a.m. hasta el 4 de enero 6 am se cerrará el Río Pance , nos es imposible permitir la tradicional aglomeración de fin de año

- Se posterga hasta nueva fecha la tradicional verbena popular realizada los 1ero de enero en Ulpiano, Comuna 13 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 29, 2020

También le puede interesar: Pico y cédula en Cali: rotación y restricciones este 29 de diciembre

En Ibagué sigue vigente el pico y cédula por días y último dígito de cédula. Los lunes podrán circular los documentos de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3, los martes aplica para aquellos terminados en 4, 5, 6 y 7; los miércoles 8, 9, 0 y 1; los jueves 2, 3, 4 y 5; viernes 6, 7, 8, 9; sábado 0, 1, 2, 3 y 4; y el domingo 5, 6, 7 y 8.

En el Caribe, Barranquilla tendrá toque de queda y ley seca desde el 1° de enero a la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. En el Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera, anunció que el toque de queda para los municipios va desde las 10:00 de la noche del 31 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Luego, el 1, 2, 3 y 4 de enero tendrán toque de queda desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana.

Lea más: Pico y cédula en Barranquilla: rotación y restricciones este 29 de diciembre

En Montería a partir de las 9:00 p.m. del 31 de diciembre estará prohibido el consumo y venta de licor hasta el 2 de enero. El toque de queda también regirá la noche del 31 desde las 9:00 p.m. hasta el mediodía del del 1 de enero de 2021. Cartagena será de las ciudades que no tendrán toque de queda para finalizar el año pero, si regirá la medida de pico y cédula con documentos de identidad terminados en números pares e impares.

Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Risaralda estableció medidas especiales tras la alta ocupación de camas de cuidados intensivos durante los últimos días del 2020. Por ejemplo, los mayores de 70 años no podrán circular en todo el departamento. El gobernador señaló que las autoridades municipales podrán establecer horarios para permitir su circulación. Por otro lado, hay toque de queda desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. La medida comenzó a regir desde el 20 de diciembre y terminará el 30 de diciembre. El 31 comienza a las 9:00 p.m., igual que los días anteriores, pero termina a las 4:00 p.m. del 1º de enero de 2021.

También le puede interesar: Se acabaron las UCI para pacientes con COVID-19 en Risaralda