Mejora la seguridad vial en lo que va de Semana Santa

Redacción Nacional.

En lo que va corrido de la Semana Santa se ha registrado una reducción de 74 % en la accidentalidad en las vías nacionales. Así mismo, también se presenta un descenso en el número de víctimas fatales por estos hechos (16 % menos que en la misma temporada del año pasado).

A pesar de estos descensos, las autoridades continúan haciendo campaña e insistiendo en la necesidad de incrementar la consciencia y la responsabilidad de todos los actores en las vías. “No es posible que alguien salga en Semana Santa y no regrese a su casa por cuenta de accidentes en las vías”, dice Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La entidad incluso lanzó un reto a nivel nacional con el que busca estimular las acciones de los gobiernos locales, en departamentos y municipios, para que redoblen sus esfuerzos en el tema.

Las gobernaciones y municipios que logren las mayores reducciones en siniestros viales obtendrá un reconocimiento nacional, así como un presupuesto de $10.000 millones y la posibilidad de que los responsables de tránsito en estas instituciones reciban capacitaciones internacionales sobre el tema.

Hasta este momento, la Semana Santa ha dejado 71 personas muertas. Se han registrado el movimiento de 5´100.000 vehículos a nivel nacional.

La Dirección de Tránsito de la Policía Nacional resaltó que hay restricciones para vehículos con más de 3,4 toneladas de peso en 43 corredores viales de todo el país. Este jueves, las restricciones van desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y en lo que resta de la Semana Santa operan así: viernes 30 (no habrá), sábado 31 (2:00 p.m.-10:00 pm.) y domingo 1 de abril (10:00 a.m.-1:00 a.m. del lunes). Estos horarios tienen algunas variaciones para Cundinamarca, en donde se pueden ampliar hasta dos horas. Unos 40.000 uniformados hacen presencia en las carreteras nacionales.

Se espera que los aeropuertos movilicen unos 2´300.000 pasajeros, mientras que las terminales terrestres concentrarán más de cuatro y millones y medio de viajeros. En total, las autoridades calculan que poco más de nueve millones de vehículos saldrán a las vías nacionales.

Hasta el momento, la línea de atención #767 ha recibido 122.215 llamadas, de las cuales 15.564 ha estado relacionadas con emergencias.