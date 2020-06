Metrolínea suspendió operación del 59% de la flota de manera indefinida

Por medio de un comunicado el sistema informó que no operará en Piedecuesta, Floridablanca y Norte de Bucaramanga.

El Sistema de Transporte Masivo Metrolínea informó por medio de un comunicado que a partir de este miércoles 17 de junio y hasta nueva orden no prestará el servicio en los municipios de Piedecuesta, parte de Floridablanca y Norte de Bucaramanga. La empresa explicó que esto se debe a circunstancias contractuales relacionadas con el Concesionario de flota Metrocinco Plus.

“Piedecuesta se resiste a seguir aguantando las irresponsabilidades de Metrolínea, a la 1:00 de la mañana nos informa que no pueden resolver un “inconveniente contractual” con un operador, y por tanto no operarán hoy en nuestro municipio. Por favor mas consideración con usuarios de sistema”, afirmó el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal Jaimes.

Varios usuarios en redes sociales manifestaron su inconformidad con la decisión de Metrolínea, pues el aviso se realizó en la madrugada de este miércoles, tomando por sorpresa a las personas que se movilizan en este medio de transporte.

Carvajal manifestó que en diálogo con el director de Área Metropolitana de Bucaramanga, autoridad ambiental y de transporte, acordaron que se permitirá la operación de las empresas de trasporte colectivo para superar la contingencia. “Desde ya debemos revisar si esto debe ser permanente ante constantes quejas ciudadanas”, manifestó.

En diálogo con director de @AreaMetroBga como autoridad metropolitana de trasporte, acordamos se permitirá la operación de las empresas de trasporte colectivo para superar esta contingencia. Desde ya debemos revisar si esto debe ser permanente ante constantes quejas ciudadanas. — Mario José Carvajal Jaimes (@mariojcarvajal) June 17, 2020

“Ante esta circunstancia el Ente Gestor, entidad que debe garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión que se tienen con los operadores de flota Metrocinco Plus y Movilizamos; y de recaudo Transporte Inteligente S.A. (TISA); tomó la decisión, en cumplimiento de las cláusulas contempladas en dicho contrato, de no permitir la operación del concesionario en mención que compromete el 59 % de la operación del Sistema”, explica Metrolínea.

La empresa de transporte afirmo que en el caso de que el operador Metrocinco Plus subsane la situación, se reanudará la prestación del servicio.

En entrevista con el medio Vanguardia Liberal, la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes, dijo que “uno de los requisitos esenciales para la ejecución del contrato es la garantía de cumplimiento. La aseguradora que venía garantizando ese cumplimiento a la Operadora Metrocinco Plus no emite la renovación de la póliza y en atención a que no se cuenta con esa garantía, Metrolínea no puede ejecutar ese contrato, no puede salir a operar Metrocinco Plus atendiendo a que no se tiene ese requisito”.

También aseguró que se van a reunir con el Área Metropolitana para reforzar el plan frente a la contingencia y que esperan que en el transcurso del día la operadora Metrocinco dé solución al tema de la póliza.

En el comunicado, Metrolínea ofrece disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que pueda presentar en materia de movilidad, pero expresan que “es deber y responsabilidad del Ente Gestor hacerlo para garantizar una correcta y debida prestación del servicio”.

Miguel Angel Moreno, alcalde Floridablanca, también se pronunció al respecto afirmando que mañana en junta del Área Metropolitana de Bucaramanga presentará un Proyecto de Acuerdo “para que se devuelva autoridad de transporte colectivo a Municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta”.