Michelle Obama estará en Colombia para el EXMA 2020

* Redacción Nacional

La versión 2020 de EXMA el evento que anualmente reúne a los más importantes speakers, emprendedores y líderes mundiales, contará con la participación de la exprimera dama de Estados Unidos (2009-2017), Michelle Obama.

Este año la conferencia, que se realizará los días 13 y 14 de abril, girará alrededor de pensar el futuro en cinco ejes: la tecnología, el transporte, la conciencia, las transacciones y los consumidores; sobre estas visiones se congregarán en los más de 37 mil metros cuadrados del Movistar Arena de Bogotá las mentes más creativas del mundo de los negocios.

La voz femenina tendrá un papel predominante en el evento pues, además de Michelle Obama, estarán presentes Shelby Walsh, Armida Ascano, Gil Haddi y Ady Floyd, las “Aliadas futuristas” que conforman el equipo de Trend Hunters, una empresa especializada en proyecciones, tendencias y con una visión a la vanguardia de los ejes que el evento explorará este año.

Reconocida como una de las líderes más influyentes del mundo y una inspiración para millones de mujeres, Michelle Obama compartirá su experiencia de empoderamiento e innovación en una conferencia el 14 de abril.

Como Primera Dama, Obama impulsó iniciativas en pro de la educación y el empoderamiento de las niñas y adolescentes como Let Girls Learn (Dejemos que las niñas aprendan), asociación que lucha por garantizar el derecho a la educación de las menores de edad de todo el mundo.

También lanzó la campaña "¡Movámonos!", impulsando la actividad física entre niños y jóvenes para combatir la obesidad y la estrategia Joining Forces, para que los estadounidenses se unieran en torno a los miembros del servicio, veteranos y sus familias y los apoyaran a través de oportunidades de bienestar, educación y empleo.

En 2018, Michelle Obama publicó su libro de memorias, Becoming, que vendió más copias que cualquier otro libro publicado en Estados Unidos en 2018, logrando ese estado en solo 15 días y ascendiendo instantáneamente al puesto número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times.

En la obra, la esposa del expresidente Barack Obama habla de sus "raíces" y "su fuerza para guiar a otros a su lado". De hecho, por lo menos un millón de copias se donaron en nombre de la familia Obama a los niños necesitados.

"Así que ahora me encuentro ante un nuevo comienzo, una nueva etapa de la vida. Por primera vez en muchos años, estoy libre de toda obligación como cónyuge de un político, de las expectativas de otras personas. Tengo dos hijas casi adultas que me necesitan menos que antes. Tengo un esposo que ya no lleva el peso del país sobre los hombros. Las responsabilidades que yo sentía —hacia Sasha y Malia, hacia Barack, hacia mi trayectoria profesional y mi país— han cambiado de un modo que me permite pensar sobre lo que vendrá a continuación desde otro punto de vista. Dispongo de más tiempo para reflexionar, para ser simplemente yo misma. Con cincuenta y cuatro años, continúo progresando, y espero no detenerme nunca. Para mí, forjar tu historia no consiste en llegar a algún lugar o alcanzar una meta determinada. En vez de esto, lo veo como un movimiento hacia delante, como una forma de evolucionar, de intentar avanzar hacia una versión mejor de nosotros mismos", señala uno de los capítulos del libro.

EXMA se ha posicionado como el escenario clave de encuentro de innovadores mundiales que cada año congrega a cerca de 35.000 asistentes, con más de 15 eventos anuales y presencia en nueve países alrededor del mundo.

“Esta es una oportunidad única para empresarios, emprendedores, programadores y directivos, este año la invitación es para todos aquellos líderes que están rompiendo las barreras en un mundo moderno, que han hecho suyo el futuro”, explica Fernando Anzures CEO de EXMA.

Los precios de la boleta en tarifa full son:

Vip: $3’500.000

Oro: $2’600.000

Plata: $2’000.000

Lite: $600.000

Las boletas se pueden adquirir en www.exma.com.co y en TUBOLETA.com