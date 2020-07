Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional del departamento, aseguró que la cantidad de migrantes que llegan al departamento supera la capacidad de atención instalada. Alrededor de 65.000 venezolanos han vuelto a su país, según el funcionario.

La pandemia llegó a Norte de Santander en medio de una crisis migratoria. Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, habló con El Espectador sobre la aglomeración de migrantes que se concentran en la frontera de Norte de Santander con Venezuela. Afirmó que en medio de la crisis por COVID-19 la movilización masiva no es pertinente.

¿Cómo está la situación en la frontera?

Actualmente hay 1.800 migrantes en Norte de Santander esperando en la frontera para pasar a territorio venezolanos: 496 en el Centro de Atención Sanitario Tienditas, bajo las condiciones óptimas, se les realiza el tamizaje de salud y todas las medidas de protección. Ellos están esperando en turnos de 48 horas para poder salir hacia el Puente Internacional Simón Bolívar, de acuerdo a las disposiciones de Migración Colombia. Los otros 1.300 están aglomerados y concentrados en un punto en la Autopista Internacional de Villa del Rosario, en el corregimiento de La Parada.

Las personas aglomeradas están en condiciones precarias, con pocas medidas de salud, ahí no se dan las garantías del Centro Sanitario de Tienditas, eso es parte del embudo migratorio que todavía no se ha resuelto. Hacemos un llamado al resto de regiones para que esperen un poco, por lo menos hasta la semana entrante que podamos disolver esa aglomeración. Es importante tener en cuenta que el departamento está en alerta naranja por el aumento de los casos de COVID-19.

¿Cómo funciona el Centro de Atención Sanitario Tienditas?

Es una estación sanitaria. No es un albergue, ni un refugio. Las personas entran por algunas horas, procuramos que no pasen de 48 horas; lo entendemos como una sala de espera del aeropuerto, donde la gente ya hizo check-in y no se debe movilizar.

Las personas se registran, dan sus datos, los clasificamos por núcleos familiares, hacemos todo el tamizaje de salud y deben permanecer en los grupos que llegaron. Es una recomendación de los especialistas para llevar un control de los contactos. Llenan una encuesta y las autoridades sanitarias proceden con los protocolos, se ponen en aislamiento en caso de que haya síntomas o alguna sospecha de COVID-19.

Después, les entregamos los elementos de higiene, pueden bañarse, tienen una ración de comida y pueden descansar. Muchos han caminado más de 20 días, incluso hemos encontrado gente que viene desde Chile y han caminado 57 días, atravesando tres países para poder llegar acá. En 48 horas los recogen en transportes y los llevan a la frontera para realizar el proceso migratorio que corresponde.

¿Alguno de los migrantes ha resultado positivo para coronavirus?

En este momento tenemos cinco personas en aislamiento, estamos a la espera de los resultados de las pruebas.

¿Por qué se han presentado las aglomeraciones? ¿Desde cuáles zonas llegan los migrantes?

Están llegando de Cali, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Perú, Ecuador, de todas partes. Intentamos que todos lleguen de manera coordinada. Como los buses que Santander y Migración Colombia lograron coordinar de manera adecuada, para que la llegada se diera gradualmente y no todos al mismo tiempo. El problema es que nuestra capacidad instalada está en 496 cupos en Tienditas, entonces llega gente que no podemos atender.

Leer: Gobernación de N. de Santander pide a migrantes que se abstengan de ir a la frontera

¿Cómo los está afectado la restricción del presidente Nicolás Maduro respecto al paso fronterizo?

Solo pueden pasar 300 los lunes, miércoles y viernes. Nosotros, igualmente, no queremos que las personas pasen sin controles sanitarios, en eso hemos sido muy responsables y serios. Con las autoridades en Norte de Santander hemos implementado una política para vigilar y proteger, para que las personas pasen con toda la seguridad. En medio de tanta dificultad con Venezuela hemos logrado que las personas salgan con los controles adecuados. Quisiéramos hacer pruebas a todos, pero no es posible. Hacemos el protocolo mínimo para saber que no presentan síntomas y que no tienen sospechas de ser portadores del COVID-19.

¿Cómo definen quiénes ingresan a Tienditas?

Intentamos que ingresen las personas que se han coordinado, para que previamente nos avisen y nosotros podamos ir separando ese cupo. Este es un tema nacional y nosotros estamos apoyando, por eso la coordinación es muy importantes. En cuanto a las personas que vienen caminando, intentamos organizarlos por orden de llegada, para luego darles paso a Tienditas.

¿Todos los ciudadanos venezolanos que pasan la frontera antes deben estar en Tienditas?

Esa es la idea.

¿Desde la secretaría han realizado alguna gestión para aumentar la cantidad de personas que pueden pasar por día?

Hemos conversado con la Gobernación del estado de Táchira, pero la responsabilidad recae en Venezuela y Colombia. Hemos insistido con las autoridades nacionales en la importancia de lograr el máximo nivel de diálogo, para lograr que el paso sea de la forma más ágil y frecuente posible, así evitar las aglomeraciones que estamos viviendo en el momento menos adecuado. Este es el punto más crítico de la pandemia.

¿Cuál es la invitación que le hacen a las demás regiones en este momento?

Es importante ser conscientes de que ahora lo más importante es la salud de todos. En el momento del pico lo más inteligente sería que no hubiesen movilizaciones hasta tanto nos podamos concentrar en el tema. Para nosotros ha sido muy difícil tratar de concentrarnos en el aislamiento y tener que procesar flujos tan grandes de personas. Me parece poco consecuente con la lucha contra la pandemia profundizar en este momento la crisis migratoria que hemos tenido desde hace cuatro años.

¿Cuántas personas estiman ustedes que se han devuelto a Venezuela desde que La pandemia?

Por Tienditas han pasado 5.600 personas con todos los protocolos. Hemos dispuesto de recursos financieros, institucionales y de infraestructura para poner esto en marcha con apoyo de Cooperación Internacional, pero la cantidad de gente nos rebasa, lo que está pasando en Villa del Rosario es inconveniente.

Nos decían que este fenómeno migratorio era excepcional, pero no es así. En estos tres meses han llegado 65.000 migrantes: 22,000 en buses y 43.000 a pie. Es una emergencia sanitaria muy compleja y no debería estar exclusivamente en cabeza de las autoridades regionales. Por ejemplo, con Tienditas está solamente la Gobernación y Cooperación Internacional, con recursos financieros exclusivamente dispuestos por Norte de Santander. Estamos a la espera de unos recursos nacionales de Gestión del Riesgo, pero a la fecha no han llegado.

También le puede interesar: La crisis vista desde Norte de Santander