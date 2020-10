Minero en Santander murió tras derrumbe en un socavón de carbón

El incidente se presentó en una mina ilegal del municipio de San Miguel. La víctima es Hilder Lizarazo, de 47 años

Hace pocas horas se confirmó el rescate de un cuerpo sin vida de una mina de carbón en el municipio de San Miguel (Santander). El director de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD), César García, fue el encargado de dar la noticia del fallecimiento de Hilder Lizarazo de 47 años.

La @DGRDSantander reporta el fallecimiento del minero Hilder Lizarazo, de 47 años de edad, en una mina de carbón, en el Mpio de San Miguel en la vereda Senacuta, por una explosión a causa de acumulación de gases.



Bomberos de San Miguel y Policía Nacional.

“Lamentablemente se presenta la muerte de hombre que trabajaba en una mina de carbón ilegal donde se presentó una explosión de gases en el socavón”, aseguró García una vez el cuerpo fue recuperado del fondo de la mina.

Las autoridades de Santander están preocupadas por la cantidad de minas ilegales en el departamento y los accidentes que se presentan en ellas. Por eso hicieron un llamado a la comunidad para que abandonen estas actividades que son peligrosas y pueden acabar en un tragedia como estas.

Estos eventos se presentan normalmente en las minas que no tienen todos los protocolos para operar. Al ser establecidas de manera ilegal, la protección de los mineros no es la adecuada y eso hace que sean personas que están bajo un riesgo mayor al que está un minero de las minas legales del país. Además, estos lugares no cuentan con los protocolos exigidos por la Agencia Nacional Minera (ANM) para la protección de los trabajadores.