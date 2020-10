Los representantes de la minga de comunidades indígenas, afros y campesina reiteraron su apoyo al paro nacional de mañana miércoles 21 de octubre. La Plaza de Bolívar en Bogotá será el lugar de encuentro.

Las minga de las comunidades indígenas, campesinas y afros del suroccidente del país están listas para sumarse al paro nacional de mañana 21 de octubre. El objetivo es unir las voces para que el presidente Duque se siente con ellos a escuchar las peticiones e inconformidades de las organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, profesores y demás sectores que participarán en la manifestación.

El lunes 19 de octubre la minga marchó hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero no hubo diálogo con el Gobierno Nacional. “Ayer se hizo la marcha con los mingueros y mingueras y todos los que se fueron uniendo en este caminar de la palabra. Bajo las orientaciones espirituales de nuestros mayores se esperó al presidente Iván Duque, quien no dio la cara a la minga y no se presentó. Pero se realizó el acto político bajo las orientaciones de nuestros jueces naturales que son nuestras autoridades, quienes legislaron el juicio del derecho por la vida, el territorio, la democracia y la paz”, dijo Noelia Campo, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.

También le puede interesar: Así serán las principales movilizaciones en el país para el paro de este 21 de octubre

Los representantes indígenas denunciaron que mientras desarrollaban el acto fueron asesinados dos líderes políticos, uno en el Cauca y otro en Huila. “Nos confirmaron el asesinato de uno de los líderes de la Colombia Humana en el Cauca, y esto nos da un indicador que en todas estas jornadas de movilización, de mingas, el riesgo sigue creciendo y va a ser mucho más fuerte para los líderes sociales, para los mingueros y mingueras, para las autoridades y para quienes no estamos de acuerdo con esa política guerrerista”, detalló Aída Quilcué, Consejera de Derechos Humanos y Paz de la ONIC. Quilcué agregó que seguramente acudirán a los escenarios internacionales para exigir garantías de vida.

Otro de los temas que se tocaron en el encuentro previo al paro nacional fue que algunos indígenas fueron captados sin el uso del tapabocas, lo que podría significar un riesgo de contagio durante las movilizaciones. Sin embargo, manifestaron que además del uso del tapabocas y el lavado de manos, las comunidades también trajeron la sabiduría ancestral en los remedios naturales. “Hemos podido demostrar que hasta el momento nuestros mingueros y mingueras se encuentran bien, pero eso no quiere decir que vamos a violar los protocolos, así como firmamos con la alcaldía de Cali, Ibagué, Funza y Bogotá, vamos a seguir cumpliendo los protocolos. Entonces para que no nos echen la culpa de que somos los irresponsables, pues la responsabilidad es del gobierno que no ha cumplido con las peticiones del diálogo de la minga y del Comité nacional de paro”, agregó la Consejera.

También le puede interesar: Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial de Petro en el Cauca, fue asesinado

Nelson Alarcón, representante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), también estuvo con los indígenas, afros y campesinos. Expresó su apoyo a la minga y al paro nacional. “Desde FECODE nos unimos y fortalecemos esta lucha incansable como hoy lo ha manifestado nuestra consejera. Más de 500 años en los cuales nosotros los colombianos seguiremos construyendo, llevando la palabra a través del territorio. No como hoy el señor presidente Iván Duque vocifera en la comunidad internacional que él defiende la paz, cuando aquí lo que ha generado es un estado de guerra, donde siguen asesinando al pueblo indígena, donde siguen asesinando a nuestros campesinos, al pueblo afro y a los líderes sociales”, dijo Alarcón.