Misteriosos árboles de billetes aparecen en Bogotá, Medellín y Cali

* Redacción Nacional

En un árbol del sector conocido como Ciudad del Río, "florecieron" en la madrugada varios billetes sujetados a las ramas con hilos y pinzas ante la mirada atenta de un grupo de ocho personas que coordinaron el retiro del dinero, de acuerdo con los testigos.

Me encontré esto en el parque El Virrey, alguien colgó plata en los arboles pero nadie se atreve a cogerlos #FelizLunes pic.twitter.com/IUjzqA5z9p — Kobayashi Maru (@9000x) 2 de abril de 2018



La misma escena se presentó el lunes en el parque El Virrey, de Bogotá, y continuó este martes en los alrededores del Museo de la Tertulia, en Cali, donde también apareció en la mañana un generoso "árbol de dinero".

#ArbolDeBilletes llegó a Cali, fue instalado frente al Museo La Tertulia, donde decenas de personas lograron tener un billetico más para el día. pic.twitter.com/EOsoQ1QyI1 — Juan Pablo Rueda B. (@juanfotosadn) 3 de abril de 2018

Según contó a Efe Albeiro Meneses, un organizador de eventos en Medellín, que se encontraba realizando el montaje de una feria artesanal a solo unos pasos, personas vestidas de negro "controlaron" que la gente no tomara más de dos billetes del árbol.



"Yo pregunté qué pasaba y nadie decía nada, pero la gente empezó a llegar y a coger billetes de 20.000 y 50.000 pesos, entonces yo también agarré el mío", relató Meneses.



Para él, la extraña presencia del árbol fue "emocionante por ver tanta plata reunida. Todo el mundo estaba feliz", y aseguró que una de las versiones sobre la actividad precisó que se trataba de la realización de unas fotos para una galería.



El particular ritual, que duró cerca de una hora y que llevó a varias personas a descender de carros, motos y buses de servicio público, fue denominado como un "experimento" por Luis Londoño, uno de los celadores de las entidades bancarias del sector, que en la madrugada se percató del extraño montaje.



"Pensé que se trataba de una decoración, pero alguien me dijo que era una 'lluvia de sobres'. Después llegaron personas a tomarlos porque eran billetes reales", comentó el vigilante, quien manifestó haber visto a camarógrafos registrando el comportamiento de los espectadores.



La curiosa intervención, que ha sido como "un sueño" para los ciudadanos de Bogotá, Cali y Medellín, además de haber sido atribuida a colectivos artísticos y sociales, fue asociada a una campaña publicitaria de Netflix, pero la plataforma digital negó su participación a través de su cuenta de Twitter para América Latina.





"Muy bonito el #ÁrbolDeBilletes, pero nosotros preferimos imprimirlos. Atte. El profesor", posteó Netflix LATAM.