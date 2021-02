Las instituciones educativas Normal Superior, Dulce Nombre de Jesús y Veinte de Enero, son tres de las ocho oficiales que iniciaron esta semana con el modelo de alternancia.

Paulatinamente siguen sumándose más instituciones oficiales del país al modelo de alternancia. En Sincelejo, Sucre, por ejemplo, el alcalde Andrés Gómez, acompañado del secretario de Educación (e), Álvaro Hoyos y la secretaria de Salud, Trinidad Monsalve, visitó las instituciones educativas Normal Superior, Dulce Nombre de Jesús y Veinte de Enero, tres de las ocho oficiales que iniciaron esta semana con el modelo de alternancia.

“Estamos haciendo la visita y supervisión del cumplimiento de protocolos de seguridad. Nuestras instituciones están cumpliendo, estamos generando confianza a los padres que están firmando el consentimiento. Invitamos al resto de padres a que confíen, pues estamos haciendo todo para minimizar los riesgos de contagio”, explicó el alcalde.

Jaider Suárez, rector de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, es uno de los ocho rectores que asumieron el reto de la alternancia, arrancando en su institución con 78 estudiantes de grado 11 y 79 del grado 10. “El retorno no es fácil. Los jóvenes están contentos y con muchas expectativas, pensamos que los estudiantes ya necesitaban ese contacto con los maestros”, dijo Suárez.

Los colegios que se encuentran habilitados se debe a que ya cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. “He encontrado puntos de bioseguridad, líneas del distanciamiento social, nuevas canecas de basura. Se ha visto bastante organización de parte de la institución, se ha visto la seriedad para sobrellevar a los estudiantes y darnos una inducción sobre esto. Ya estaba cansado de la virtualidad”, dijo Gabriel Núñez Martínez, estudiante de décimo grado del colegio Veinte de Enero, durante la visita que hizo el alcalde a la institución.

Entretanto, hay algunos docentes que no pueden estar de forma presencial en las aulas de clases por los riesgos de salud que pueden tener. “Entiendo la posición del magisterio, de docentes que no pueden estar en el área de clases por comorbilidades o por edad. Eso lo estamos respetando, pero en la visita que estamos haciendo he visto un compromiso de los maestros”, agregó el secretario de Educación (e), Álvaro Hoyos.

