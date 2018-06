Mujer derrama agua caliente a su pareja por un aparente caso de celos

* Redacción Nacional

José Teobaldo Casado Herazo, de 49 años, sufrió quemaduras de segundo grado tras presunto ataque de su pareja, quien le derramó agua caliente. Las zonas del cuerpo afectadas fueron las piernas y los glúteos.

El hecho ocurrió la noche del domingo, 17 de junio, en la vivienda que comparte con la mujer desde hace un mes, en el municipio de Chiriguaná, Cesar. “Yo estaba acostado, ella me dijo que me fuera y yo le dije que me alistara la ropa para irme, cuando sentí el agua caliente que me tiró en las piernas”, le dijo el Casado Herazo a el diario El Heraldo.

El afectado, quien trabaja en una llantería, agregó que cree que su pareja lo agredió por celos debido a que ese día salió con una compañera del trabajo.

El hombre fue atendido en un centro asistencial del municipio y después fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, Cesar.

La víctima aseguró que denunciará a la mujer por la agresión y está a la espera de seguir los tratamientos médicos necesarios para su recuperación.

Un informe de Medicina Legal señaló que, entre enero y noviembre de 2017, se registraron 70.806 casos de violencia intrafamiliar en el país. De ellos, 45.490 fueron violencia entre parejas.

