Mujer que habría sido quemada por su pareja falleció en Barranquilla

Katia Pérez Bello resultó con quemaduras en el 80 % de su cuerpo. Fue atacada el 4 de agosto en una vivienda del barrio Villas de Aranjuez, en Cartagena.

Katia Pérez Bello, de 38 años, falleció en la clínica Reina Catalina en Barranquilla luego de ser atacada, presuntamente, por su pareja Mario Fidel Pedrosa quien habría rociado alcohol y prendido un encendedor sobre el cuerpo de Pérez el 4 de agosto en una vivienda del barrio Villas de Aranjuez, en Cartagena. La mujer, oriunda de San Onofre, Sucre, resultó con quemaduras en el 80 % de su cuerpo.

Por los hechos, la Fiscalía adelanta las investigaciones pertinentes, pues Mario Fidel Pedrosa se entregó a las autoridades en las instalaciones del CAI San Pedro, el mismo martes 4 de agosto, en la noche.

“Esta persona, en este momento, podría verse enfrentado a la privación de la libertad por feminicidio, motivación que podría tener la Fiscalía General de la Nación con el material probatorio”, explicó el mayor Gustavo Bueno Aguilar, comandante de la estación de Policía Virgen y Turística, a RCN Radio.

Miguel Ángel Pérez, padre de la mujer, explicó que Katia era madre de tres hijos, uno mayor de edad y dos menores. “Ella estaba discutiendo con su marido y le dijo que no iba a vivir más con él, entonces le dijo que si no era para él, no era para nadie. Le rocío alcohol y la prendió. Yo veía que ellos siempre estaban peleando, pero era un problema de pareja. Sin embargo, miren hasta dónde llegó la situación”, dijo Pérez al mismo medio. Agregó: “si yo hubiese llegado en la mañana, no hubiese pasado nada. Él no dio ninguna explicación. La llevó a la clínica, y en la madrugada se entregó en la estación de Policía (...) Si lo hizo, tiene que pagarlo”.

Feminicidios en cuarentena

El Observatorio de Feminicidios de Colombia explicó a través de un informe emitido en junio de este año que durante ese mes se registraron 67 casos de feminicidio. Según datos de Medicina Legal, desde enero hasta finales de mayo, 315 mujeres fueron asesinadas en el país.