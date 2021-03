Celeste recibió un impacto de bala en la cabeza tras un enfrentamiento entre pandillas en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de Cali. La Secretaría de Gobierno ofreció $10 millones a quien brinde información que ayude a dar con los responsables.

En la noche del 27 de febrero un pandillero le disparó a un barrista del América porque estaba pintando un mural alusivo a su equipo de fútbol en el Barrio 12 de Octubre. Según las autoridades, el hecho desencadenó una balacera entre pandillas

Celeste, de un año de edad, estaba con sus familiares en un parque cercano al enfrentamiento entre las bandas cuando recibió un impacto de bala en la cabeza.

Celeste fue traslada a un centro asistencial y luego fue remitida a la clínica Imbanaco, en el sur de Cali. Lamentablemente, la niña murió este 2 de marzo pese a la rápida reacción de sus familiares y varias intervenciones en los dos centros de salud donde fue atendida.

“Esto no puede volver a suceder. Que mi niña de un año no tenga derecho a salir con sus papás porque su vida corre peligro. No más, por favor”, lamentó Olga Lucía, abuela de Celeste.

Desde la @AlcaldiaDeCali, rechazamos cualquier tipo de violencia en la ciudad.



Este tipo de delitos no se pueden seguir presentando. Ofrecemos recompensa de hasta $10 millones a quien brinde información que ayude en la captura de los autores de estos delitos. pic.twitter.com/GRlxmpdZOa — Carlos Alberto Rojas (@SoyCarlosRojas) February 28, 2021

“Entendemos que la ciudad tiene múltiples conflictos, pero lo último sería que sus niños y niñas sufran estas consecuencias”, dijo Carlos Rojas, secretario de Gobierno de Cali. Además, el funcionario ofreció $10 millones a quien de información que ayude a dar con los responsables.

