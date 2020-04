¿Qué están haciendo las regiones para luchar contra el Covid-19?

Nariño pide ayuda para cuidados intensivos y control a frontera con Ecuador

María Paula Ardila / @mariap_ardila

“Los casos confirmados en Ecuador hacen que este país, en términos de medición per cápita, tenga el mayor número de contagiados y muertos por COVID-19 en Latinoamérica. El departamento de Nariño comparte frontera con este país en la región Andina y Pacífica, junto con el Putumayo en la región amazónica”. El apartado es de la carta que el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, le envió esta semana al presidente Iván Duque haciendo un llamado de alerta ante el riesgo que corre el departamento por el aumento de casos de contagios de coronavirus en Ecuador, país con el que tiene una extensa frontera.

Y es que a pesar de que el Gobierno nacional cerró todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales para evitar la propagación del virus, Rojas afirmó que hay más de 35 pasos ilegales que pueden poner en riesgo al 35 % de los nariñenses. De hecho, este martes 31 de marzo, el general Jorge Hoyos, comandante de la Tercera División del Ejército, informó que ante la petición del gobernador se fortaleció el pie de fuerza en la zona de frontera, por cuyos pasos ilegales siguen circulando personas que pretenden llegar a Colombia, según pudo establecer este diario.

En cuanto a las cifras de casos de COVID-19 en Ecuador, Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral en Salud de ese país, informó que hasta este martes la cifra de casos confirmados era de 2.240, más 3.257 en sospecha, 2.485 descartados, 75 fallecidos y 54 casos con alta hospitalaria. Por su parte, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (SNGRE), reveló que las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, limítrofes con Colombia, tenían 10, 6 y 27 casos respectivamente. “En Quito, capital de Ecuador, hay más de 170 casos y solo estamos a cuatro horas”, dijo el gobernador Rojas a El Espectador, al insistir en que Nariño no tiene la infraestructura para atender la pandemia.

En la carta dirigida al presidente Duque, el mandatario departamental solicitó además incrementar el pie de fuerza, tanto en Nariño como en Putumayo, así como agilizar la implementación de Equipos de Reacción Inmediata (ERI) en la franja limítrofe. El gobernador asegura que es urgente poner en funcionamiento tres hospitales de campaña y dotar el departamento de equipos e insumos necesarios para que el laboratorio del Instituto Departamental de Salud se habilite cuanto antes.

¿Cuántas personas en la zona fronteriza estarían expuestas por los casos que se han presentado en Ecuador?

En frontera tenemos 1´800.000 habitantes y podríamos decir que casi el 35 % de la población del departamento está propensa al virus. Casi 500.000 ciudadanos.

¿Se han tomado medidas para detectar y controlar los pasos ilegales que hay en la frontera con Ecuador?

Hay 37 puntos irregulares en la frontera en donde hay comercio ilegal. Es fundamental incrementar la fuerza pública porque no hay una capacidad receptiva en este momento. Desde las Fuerzas Militares me informaron que ya había coordinación con comandantes del Ejército ecuatoriano para distribuirse tramos e inspeccionar. Sin embargo, necesitamos Equipos de Reacción Inmediata (ERI) para que el personal médico pueda atender a las personas en la zona y realizar un chequeo constante de su estado de salud.

¿Cómo se encuentra el departamento en infraestructura para atender la emergencia sanitaria?

Nariño está en unas circunstancias muy difíciles. Además de pobreza, tenemos un sistema de salud precario y no hay capacidad para atender. El departamento cuenta con 125 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y están ocupadas en el 90 %, por lo que le pedimos al Gobierno nacional adecuar tres hospitales de campaña en las zonas limítrofes con Ecuador.

¿Cuál es presupuesto del departamento para la atención de pacientes con COVID- 19?

Con el proyecto que estamos presentando ahora, el presupuesto debe estar en unos 60 mil millones de pesos para todo el departamento. Se podrían habilitar unas 200 camas de UCI, sin embargo, hay algunos problemas. Por un lado, hay que encontrar la manera de abastecer estos centros de salud porque no hay elementos suficientes en el mercado. Un ejemplo de esto es la falta de respiradores. Por otro lado, los hospitales no tienen cómo pagarle a su personal médico asistencial y hay una desmotivación grande. Además, hemos visto que no hay elementos de bioseguridad suficientes dentro de los hospitales.

¿Han adecuado centros de salud especializados para la atención de casos de coronavirus?

Desde el departamento nos vamos a encargar de los hospitales de segundo nivel. Estamos pensando en presentar un proyecto de regalías para ampliaciones y dotación de camas. En Pasto vamos a hacernos cargo de un hospital que no ha sido entregado aún por regalías. La idea es intervenirlo desde el departamento para poderlo dotar. No hay que descartar la opción de adecuar hoteles atender pacientes.

¿Hay servicios de atención en salud para la población migrante?

Los migrantes venezolanos vienen desde Perú y pasan por todo Ecuador. Esto implica que las cifras de contagio pueden dispararse. Ellos llegan a Colombia, especialmente a Tumaco, y no hay ninguna atención contundente. Si no se toman medidas oportunas la situación empeorará muy rápido.

¿Cuál es el estado de los pacientes diagnosticados con Covid-19 en el departamento?

Hasta el momento tenemos cuatro casos. Uno de ellos, que venía de México, es una persona de 54 años y está en Pasto. La persona que fue detectada en Ipiales se encuentra en la UCI por complicaciones.

¿Qué planes hay para garantizar el abastecimiento de víveres en zonas rurales, por ejemplo, municipios como Magüí Payán y Roberto Payán?

Están coordinando con la Armada Nacional para realizar el ingreso de alimentos, pero ya hay desabastecimiento. En cuanto al sistema de salud en estos municipios, hay dos hospitales que nunca se terminaron. El de Magüí Payán quedó abandonado. Yo estuve en el Fondo de Adaptación y el contratista pide garantías de seguridad para terminar la construcción.

¿Qué pasa con los municipios en los que no hay agua?

Ese es otro tema clave. Mosquera no tiene agua, no hay acueducto. Ellos viven del agua lluvia y están desabastecidos. La idea es poder invertir recursos para llevar unidades portátiles de purificación y buscar una fuente de agua. También estamos coordinando con la Armada para llevar unos carro tanques.