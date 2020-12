Navidad y Año Nuevo, celebraciones con restricciones

Gobernadores y alcaldes de varios departamentos del país han tomado medidas para evitar que las celebraciones navideñas se conviertan en foco de contagios de coronavirus, en momentos en que en varias ciudades los casos están en ascenso.

En un año atípico marcado por las restricciones de la pandemia del coronavirus, la celebración de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo también serán particulares. Las aglomeraciones que se han presentado en espacios públicos durante los primeros días de diciembre, la masiva asistencia de personas a establecimientos comerciales y la realización de reuniones sociales y familiares en medio de la época decembrina han activado las alarmas en varias regiones del país ante la posibilidad de que la falta de cuidado, el distanciamiento social y seguimiento de las medidas de bioseguridad deriven en un aumento importante de casos de coronavirus en el país.

De ahí que algunos mandatarios locales hayan empezado a tomar decisiones más restrictivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En Bogotá, por ejemplo, desde la Alcaldía se ha hecho énfasis en la importancia del autocuidado para minimizar el riesgo de contagio. La alcaldesa Claudia López recomendó realizar las novenas virtuales, hacer un aislamiento voluntario previo a las fechas claves del 24 y 31 de diciembre y realizar reuniones con un máximo de 10 personas. También se mantendrá la medida de prohibir la venta de alcohol a partir de las 10:00 p.m.

Toque de queda en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decretó toque de queda en la ciudad durante las fiestas navideñas principales con el objetivo de evitar aglomeraciones y proteger a la ciudadanía ante un brote masivo de COVID-19. La medida regirá los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre de 2020, así como el 1° y 2 de enero de 2021. El toque de queda iniciará a las 12:00 de la medianoche e irá hasta las 6:00 a.m.”Teniendo en cuenta el nivel de seroprevalencia que hoy tiene la ciudad, aún hay mucha población vulnerable a contagiarse, por eso es que tomamos esta medida, para evitar esas fiestas masivas y recorridos por casas, pues eso es foco de contagios que harían que colapsara el sistema de salud, que incluso pueden traducirse en más de 1.000 fallecimientos”, señaló el mandatario local.Las unidades de cuidados intensivos (UCI) en la ciudad registran un nivel de ocupación del 82,05 % y además de atender casos de coronavirus se están recibiendo pacientes quemados con pólvora, por lo que el riesgo de que aumente la ocupación es alto.Para las festividades, Quintero recomendó no visitar familiares, no compartir copas y no dar abrazos a vecinos.En los municipios de siete subregiones del departamento de Antioquia -Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio- hay restricciones de movilidad desde el pasado 11 de diciembre hasta el 20 del mismo mes. El gobernador Aníbal Gaviria aseguró que para esa fecha se hará una nueva evaluación para determinar si es necesario adoptar medidas más rigurosas.En municipios como Sabaneta y La Estrella los mandatarios locales adoptaron medidas propias como el toque de queda para menores de edad.

La ley seca vuelve a Cali

El pico y cédula, el toque de queda y la ley seca se unieron a la declaratoria de alerta roja sanitaria en Cali como medidas para evitar el aumento de casos de COVID-19. El pico y cédula empezó a regir desde el jueves 17 de diciembre con números impares, el viernes 18 con pares y así sucesivamente hasta el 22 de diciembre a las 11:59 p.m. El toque de queda va desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Asimismo, la ley seca rige desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Todas las medidas aplican hasta el 23 de diciembre a las cero horas y pueden extenderse dependiendo del comportamiento de los contagios.Las medidas tienen excepciones para personal médico, trabajadores en la producción de eventos como la Feria de Cali, casos de fuerza mayor, entre otros. “Entendemos el impacto que tienen estos decretos durante la dinámica de recuperación económica, pero la amenaza del virus nos obliga a hacerlo”, señaló Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.En la capital del Valle del Cauca también se declaró la alerta roja sanitaria ante el aumento de casos de COVID-19. Según la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, el nivel de ocupación ya asciende al 90 %. “Tuvimos una reunión con los directores de clínicas de alta complejidad y ellos mostraron un panorama complejo que, desde la Secretaría de Salud, se ha verificado con visitas en sitio. Nos preocupa la capacidad de respuesta para la comunidad en general”, señaló. De acuerdo con la funcionaria, la velocidad de transmisión del virus está por encima de 1,13, lo que quiere decir que “de 10 personas infectadas, se están contagiando 11 personas nuevas más”.

En Cartagena hay restricciones a bares y discotecas

En la capital de Bolívar las medidas se han concentrado en restricciones para establecimientos comerciales con el fin de evitar aglomeraciones en espacios públicos. Para el 25 de diciembre de 2020 y el 1° de enero de 2021 el horario de los establecimientos de comercio será hasta las 2:00 a.m., con excepción de las tiendas, billares, estancos, refresquerías, licoreras y salsamentarias, cuya restricción de horario se mantiene hasta las 10:00 p.m.Las reuniones familiares deben ser máximo de 10 personas y están restringidas las reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, sitios públicos o centros comerciales y recorridos barriales. También se mantiene la restricción de permanencia en la playa y el ingreso de bañistas al mar, permitiéndose exclusivamente el uso de playas como espacio de tránsito peatonal. Se exceptúan las áreas especialmente autorizadas mediante plan piloto de reapertura de playa.Para Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, el incremento de casos sigue un patrón esperado que se ha visto en otras ciudades. “A nivel internacional en cada país donde después de ser confinados se realiza la reapertura de actividades la evidencia ha sido el incremento de casos. A la fecha se tienen picos de hasta 363 casos en un solo día y la cifra se mantiene en promedios de entre 200 y 250 casos diarios, muy similar al comportamiento que se observó en junio y julio”.

En Bucaramanga buscan toque de queda

Desde principios de diciembre la capital de Santander impuso un toque de queda que se ha ido modificando. Entre el 15 y el 23 de diciembre este quedó establecido entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m., mientras que el fin de semana va de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. Lunes, martes y miércoles no regirá la medida. Para el 24 y 31 de diciembre el toque de queda va hasta las 5:00 a.m. También se prohibieron los eventos públicos y privados, así como las reuniones de más de 10 personas. El aforo máximo en establecimientos comerciales es del 30 %.Actualmente la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad está cerca del 65 %, pero en los municipios del Área Metropolitana llega al 75 %, por lo que las autoridades se mantienen en alerta. Por el momento, los bares, gastrobares y establecimientos que venden licor pueden atender hasta las 11:00 p.m., aunque hay una solicitud para que se recorte una hora hasta las 10:00 p.m. Asimismo, la Alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, le pidió autorización al Gobierno para implementar un toque de queda desde el 24 de diciembre a las 11:00 de la noche, hasta el 25 a la 1:00 de la tarde, y la misma medida para el 31 de diciembre, durante la celebración de Año Nuevo.Cárdenas pidió a los ciudadanos respetar los protocolos de bioseguridad para poder prevenir la propagación del COVID-19 y mantener la reactivación económica. “No podemos bajar la guardia”, afirma.

En Barranquilla apelan al aislamiento responsable

Las autoridades de la capital del Atlántico no han decretado medidas de toque de queda hasta el momento, sin embargo, en la ciudad siguen rigiendo las restricciones que fueron anunciadas desde la Noche de Velitas, el pasado 8 de diciembre. La fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable se extiende hasta el día 16 de enero de 2021 en Barranquilla.Para las reuniones sociales el límite de personas es de 10 y está prohibido el consumo de alcohol en espacio público y establecimientos de comercio no autorizados.”En diciembre la mejor fiesta es la que no se hace. Si se van a encontrar con los amigos, háganlo de manera virtual. Si de verdad son sus amigos, lo van a entender. Las autoridades distritales van a estar acompañándolos. Pero necesitamos que cada barranquillero ponga de su parte. Pronto estará la vacuna disponible para Colombia, debemos cuidarnos ahora más que nunca”, recomendó el secretario de Salud, Humberto Mendoza, quien esta semana dio positivo para coronavirus.

En La Guajira los médicos piden fortalecer medidas

Desde el Colegio Médico de La Guajira hicieron un llamado al gobierno departamental para que establezca medidas de cuidado durante las fiestas navideñas ante el incremento de casos de COVID-19 que se presentan en el departamento. “Realizamos un llamado a las autoridades departamentales, municipales y distritales e insistimos en que se establezca mediante decreto el aislamiento selectivo, el uso de tapabocas y el distanciamiento social responsable en todo el departamento”, aseguró Juan Carlos Frayle, presidente del Colegio.Actualmente en Riohacha, capital de La Guajira, hay toque de queda desde las 12:00 de la medianoche hasta las 4:00 a.m. Además, para asistir a las instituciones bancarias se está implementando el pico y cédula. A pesar de estas medidas, el Colegio Médico considera que el aumento de casos se debe a la irresponsabilidad de los ciudadanos que no cumplen con las normas de bioseguridad.Pidieron, además, no esperar a que el departamento llegue a un número alto de ocupación de camas UCI para tomar medidas.