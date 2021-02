No es cierto que se suspendió el cobro de peajes en Cartagena

Un informe de la Contraloría asegura que la Tasa Interna de Retorno se cumplió en 2015 y que, por ende, ya no deberían cobrarse los peajes en la ciudad. Pero no es una decisión definitiva. Pese a esto, el alcalde William Dau dijo a los ciudadanos que ordenó suspender el cobro de peajes en la ciudad, pero hasta ahora no ha usado las vías legales para eso.

Los cuatro peajes que tienen que pagar los cartageneros desde hace dos décadas para transitar al interior de la ciudad son, por estos días, escenario de arengas, pitos, conductores enojados, guardias de seguridad y policías. Los habitantes de La Heroica se niegan a pagar la tarifa después de un informe de la Contraloría que reveló que en 2015 se alcanzó la Tasa Interna de Retorno y que hoy no deberían cobrarse esos peajes. Apenas se conoció la decisión, el alcalde de Cartagena, William Dau, aseguró que enviaría una carta al concesionario ordenando “levantar las talanqueras y no cobrar más peajes”. Posible daño patrimonial de $300 mil millones por contrato de peajes en Cartagena. (Posible daño patrimonial de $300 mil millones por contrato de peajes en Cartagena)

Debido a esta declaración inicial, según constató este diario, muchos de los cartageneros creen equivocadamente que el cobro de peajes se suspendió por orden del mandatario local y por eso no pagan el peaje. Otra mayoría no lo hace como símbolo de protesta. El Espectador presenta este ABC sobre lo que pasa con el cobro de los peajes en Cartagena, para aclarar la desinformación que han generado cadenas de WhatsApp, comentarios en redes sociales y las declaraciones del alcalde William Dau. (Proponen en Congreso que distancia mínima entre peajes sea de 150 kilómetros)

Estas son las preguntas claves del tema:

¿Cómo funcionan los peajes y cuántos hay en Cartagena?

Las vías en Colombia son construidas generalmente por terceros (llamados concesionarios) y son contratados por el Estado. Encargarse de esas obras es un negocio jugoso porque siempre hay alta remuneración. Y ésta normalmente se recibe en forma de peaje, porque es una tarifa que cobran las concesiones para recuperar el capital que invirtieron construyendo o manteniendo una vía. (Suspenden proyecto que buscaba crear dos peajes más en Cartagena)

El 31 de diciembre de 1998 el Distrito de Cartagena suscribió un contrato por 15 años con el concesionario Concesión Vial de Cartagena (conformado por las sociedades Álvarez Collins S.A., Gercon LTDA y KMC-ingenieros LTDA), para que construyera el trayecto denominado “Corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena”. En el marco de este acuerdo, se montaron cuatro peajes al interior de la ciudad para que el concesionario recibiera retribución económica. Se trata de los peajes de Manga, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra (en el sector de Mamonal), con tarifas entre $2.600 y $17.700, dependiendo del vehículo.

Además se estableció que el concesionario no cobraría más peajes cuando se cumpliera la Tasa Interna De Retorno (TIR).

¿Qué es la Tasa Interna de Retorno?

Es el porcentaje de rentabilidad que espera recaudar una concesión por la inversión realizada en una vía y se logra a través del cobro de peajes. En el caso de Cartagena, se pactó la TIR en 17,22%. Es decir, que cuando se alcanzara ese umbral la concesionaria ya no tendría derecho a cobrar los cuatro peajes.

¿Qué dijo la Contraloría?

La Contraloría, que indaga el tema hace cinco años, dice que la Tasa Interna de Retorno (TIR) se habría cumplido en 2015 y, por lo tanto, lo recaudado desde entonces no pertenece a la concesionaria, lo que constituiría un detrimento patrimonial estimado en $300.000 millones.

El pasado 21 de enero, el ente de control vinculó como presuntos responsables fiscales a siete exalcaldes de la ciudad, y exdirectores de Valorización Distrital, exgerentes y exsubgerentes de la empresa de desarrollo urbano de la ciudad (Edurbe). En total, 39 personas están vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal.

¿El alcalde ordenó suspender el cobro de peajes?

Un día después del comunicado de la Contraloría, el alcalde de Cartagena, William Dau, dijo en un video que enviaría una carta a la concesionaria ordenando levantar las talanqueras y no cobrar más peajes. “Que a partir de hoy se deje de cobrar peajes. Hay que levantar las talanqueras ya”, recalcó Dau. El video se viralizó por WhatsApp y, desde entonces, los cartageneros se niegan a pagar peajes y exigen levantar las talanqueras.

El alcalde sí envió la misiva solicitando (no ordenando) la suspensión del cobro de peajes y la concesionaria se negó alegando que eso implicaría incumplir el contrato firmado con el Distrito. Después, el mandatario local moderó el discurso y aseguró que respeta el debido proceso y trabaja para materializar la liquidación con la actual concesión de peajes. Sin embargo, este diario constató con diferentes entidades y, hasta la fecha, la Alcaldía de Cartagena no ha instaurado ninguna acción legal para cumplir ese propósito. El Espectador se comunicó con la alcaldía para verificar esta información, pero la entidad no atendió la solicitud.

En conclusión, el alcalde William Dau no ordenó suspender el cobro de peajes. Solo le solicitó a la concesionaria hacerlo y ésta se negó.

Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) January 23, 2021

¿Entonces se suspendió o no el cobro de peajes?

No. Legalmente los peajes se pueden seguir cobrando hasta que alguna autoridad competente emita una decisión definitiva que ordene suspender el cobro de peajes. Sin que esto suponga que los ciudadanos no se puedan manifestar en contra. Lo que hay hasta el momento es una investigación de la Contraloría en la que se han emitido decisiones de trámite y no definitivas. El ente de control tiene que recibir ahora las versiones libres de los vinculados en garantía del debido proceso y el derecho de defensa, y verificar el costo de las obras iniciales y complementarias.

Las talanqueras se han levantado estos días porque quienes protestan frenan sus carros en las taquillas generando largas filas de más de 20 vehículos, lo que, por reglamento, hace que el concesionario se vea obligado a levantar las talanqueras.

¿Por qué los cartageneros rechazan los peajes?

Al margen de lo que sucede en los procesos jurídicos, una gran mayoría de cartageneros se niega a pagar peajes como protesta ante las irregularidades en el manejo que, según afirman, son de vieja data en la ciudad y han sido botín político y de corrupción. Erick Urueta Benavides, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (Vejuca) y uno de los miembros del comité antipeajes, reclama que los cartageneros lleven más de 20 años pagando peajes internos en trayectos cortos, mientras que la malla vial está deteriorada y puentes peatonales prometidos no se construyeron. “Los cartageneros ya no vamos a pagar peaje. La concesión vial le está robando la plata a los cartageneros”, explicó Urueta.

Urueta recordó también que desde las veedurías se han radicado por lo menos seis denuncias penales, de las cuales una enredaba al clan Gerlein. “Aida Merlano dijo en una entrevista en la Revista Semana que ‘el megacontratista Julio Gerlein financió una campaña atípica en Cartagena con $3.000 millones a cambio de que le extendieran la concesión que tiene en el corredor portuario’. Nosotros radicamos una denuncia penal y la fiscal la archivó argumentando que no estaba demostrado ningún detrimento. Ahora con el proceso de la Contraloría pedimos que se desarchive el expediente Gerlein”, añadió el veedor Urueta.

Sobre las declaraciones de Aida Merlano, el medio de comunicación Contratopedia Caribe demostró que la concesión mencionada es la Concesión Vial Cartagena SA, encargada del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena, también conocido como “corredor portuario”. Y que tiene entre sus accionistas a los megacontratistas Gerlein de Barranquilla. Según esa investigación periodística, entre los socios de la concesión están los hermanos Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, a través de las empresas Gercon y Valorcon.

¿Qué han hecho las autoridades para garantizar el derecho a la protesta?

Después de que se reportaran tensiones entre manifestantes y empleados de la concesionaria, la Procuraduría le solicitó a la Alcaldía de Cartagena adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos que transitan por los peajes de la ciudad y del personal que labora en los mismos, así como prevenir daños a su infraestructura.

En comunicación enviada al secretario del interior, David Múnera Cavadía, el Ministerio Público señaló que las acciones que se adopten no podrán afectar el derecho a la protesta pacífica que le asiste a la ciudadanía y le solicitó a la alcaldía el estudio jurídico y financiero del estado actual de la concesión, y las gestiones adelantadas para definir la relación contractual.

¿Qué dice la concesión?

La Concesión Vial de Cartagena dice que, según sus cálculos, la Tasa Interna de Retorno no se ha cumplido, pues se encuentra en 16,88%, y lo demostrará en el proceso fiscal. “Aún no se ha recuperado la inversión, por tanto, sin que un fallo de autoridad definitivo diga lo contrario, este pacto negocial se entiende vigente”, afirmó la concesionaria en un comunicado.

En diálogo con El Espectador, René Osorio Cruz, presidente de la concesionaria, criticó al alcalde William Dau por liderar las protestas. “Llevamos siete días con bloqueo de vías. El alcalde llega a los peajes, se mete entre los carros, incita a la gente y dice arengas. Estas son situaciones de hecho. Nosotros estamos en un contrato legalmente celebrado que es ley para las partes, mientras no sea anulado o terminado, seguiremos actuando”, afirmó Osorio.

Por eso, la concesionaria emprendió acciones legales para defenderse. Como denunciar penalmente al alcalde por abuso de autoridad y poner quejas antes Contraloría y Procuraduría. “Nadie está por encima de la ley y deben respetar los canales para que todo sea debatido en el proceso”, afirmó Osorio.