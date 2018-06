"No es un mandato absoluto": Fidel Cano, director de El Espectador

El triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales es indiscutible, pero no absoluto. El país espera que al gobernar no solo piense en los 10 millones de personas que lo apoyaron, sino que incluya a los ocho millones que votaron por Gustavo Petro, a los 800 mil que votaron en blanco y a esa inmensa masa de compatriotas que no acudieron a las urnas. Editorial.