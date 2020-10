“No hubo fiesta”: Daniel Quintero sobre denuncias por redes sociales

Después de que circularon por redes sociales imágenes de una supuesta fiesta de cumpleaños de la hija del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este afirmó que esa no es su casa y que la celebración fue en familia. Además manifestó que hay personas que se dedican a acosar a su esposa e hijas.

Por redes sociales circuló un video de una supuesta fiesta de celebración en la casa de Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Esta se habría realizado la noche del martes, 6 de octubre, en El Poblado, por el cumpleaños número tres de su hija mayor. Sin embargo, el alcalde afirmó que esas imágenes no corresponden a las de su casa.

Los usuarios comentaron que se estaban violando los protocolos de bioseguridad establecidos para prevenir la propagación del COVID-19, pues se presentaban aglomeraciones.

Me parece muy bien que @QuinteroCalle y @diamaov celebren el cumpleaños de su hija Maia, pero tener a más de 100 personas reunidas en su unidad es irresponsable en la Pandemia. Encierra a los demás pero él disfruta de sus privilegios ¡Así no es! O todos en la cama... pic.twitter.com/EnanOb9rQo — Nicanor Restrepo Santamaría (@NicanorRestrepo) October 7, 2020

Quintero afirmó que su hija sí cumplió años el martes, pero que la celebración se realizó en familia y que las imágenes difundidas en redes no corresponden a su casa. "Ayer cumplió años la niña. Un asunto que celebramos en familia. En Medellín tenemos, gracias a nuestro trabajo apertura de la economía, lo que incluye bares, restaurantes y reuniones familiares de hasta 50 personas. No hubo fiesta y esa no es nuestra casa”, dijo.

Además de negar los señalamientos, manifestó su inconformidad: “La bajeza de quienes nos atacan se evidencia en su reiterado foco en atacar nuestra familia. Hemos vivido momentos duros y los hemos superado. Estos también los superaremos”.

Horas antes el alcalde ya había publicado un trino en Twitter en el que afirmó que hay personas que se dedican a acosar a su esposa e hijas. “Pregunta para quienes se dedican a acosar a mi esposa e hijas, tomarles fotos y hacer reportes de sus movimientos. ¿Les pagan o son así por naturaleza?”, señaló.

