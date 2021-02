No me interesa el sexo, creo que soy asexual | La Disidencia Noticias destacadas de Nacional

Una persona asexual es aquella que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Sí, eso quiere decir, que no le interesa tener sexo. Y eso no te hace raro o excepcional. Aquí te contamos.

