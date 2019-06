“Nos siguen matando y a nadie le importa”: mensaje de tres lideresas sociales

Redacción Nacional

"Hay exterminio": Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES

No encuentro palabras para expresar lo que sentí cuando vi la imagen del hijo de María del Pilar Hurtado llorando sobre su cuerpo y cuando escuché que el gobierno, de forma deliberada, salió a decir que no era líder social porque no era depronto no hacía parte una organización de renombre. Pero es una mujer que venía trabajando por su comunidad, era una víctima que salió del Cauca simplemente para proteger su vida. Y es una muerte más que no importa. (Lea aquí: ¿Se podía prevenir el asesinato de María del Pilar Hurtado?)

Si esto hubiese ocurrido en otro país, habría un país moviéndose y rechazando esos hechos tan violentos. ¿Qué va a ser de ese niño? ¿Será que algún día va a poder olvidar la imagen de su madre en esas condiciones? El pago que recibimos hoy los líderes sociales es la indiferencia y la falta de solidaridad del pueblo colombiano.

Mientras que el gobierno colombiano no reconozca que hay un exterminio a una población de personas que aportamos al país, difícilmente vamos a poder parar esas muertes de líderes sociales. No es posible que Colombia hoy tenga más de 700 líderes asesinados y para el gobierno parece que no estuviera pasando nada, se preocupa más por lo que está viviendo Venezuela y no por la crisis interna que estamos viviendo.

Yo tengo medidas cautelares de la CIDH, después de nueve años de luchar por ellas, para que se reconociera que yo estaba en riesgo extraordinario. Hace unos días me dijeron que tenía la camioneta blindada pero no me daban la gasolina, porque la Unidad Nacional de Protección tiene un déficit económico y eso repercute en los esquemas de seguridad de los líderes. Si no hay recursos para echarle combustible al carro, no vamos a poder hacer nuestro trabajo.

El riesgo no para, tengo esquema, pero vivo encerrada 24 horas. No salgo libre al supermercado sin dos hombres al lado, no puedo ir a comprar ropa interior como cualquier mujer. Cuento con las medidas de protección y lo agradezco, porque sé que muchos de líderes hubiesen podido proteger sus vidas si tuvieran esquema de seguridad. Pero la gente considera muchas veces que montarse en una camioneta es de lujo, te cambia la vida, uno tiene que perder su intimidad.

"Tenemos rabia": Francia Márquez, ganadora del Goldman Enviroment Prize 2018

Estamos ante un Estado criminal que, por omisión o acción, está permitiendo el genocidio étnico, físico y cultural del pueblo negro, del pueblo indígena, de las comunidades campesinas de distintos sectores sociales que creemos y le hemos apostado a la paz en este país. (Lea aquí: El último adiós para la lideresa María del Pilar Hurtado)

Es el racismo estructural que hoy permite que nosotras las mujeres sigamos siendo violentadas, sigamos siendo asesinadas, como pasó con nuestra compañera María del Pilar Hurtado. Tenemos rabia y tenemos coraje, porque no es posible que un país que esté hablando de paz, y a la misma vez tenga un discurso de paz vacío, que no alcanza a llenar ni a mover a mucha gente de la ciudad que no le tocó vivir el conflicto armado, que no sabe lo que es estar en medio de bombardeos y que no sabe lo que es que les recluten a sus hijos. Hoy está pasando en Tumaco, Chocó y Cauca. Eso nos duele. Y por eso no aplaudo, no me río.

Nosotros fuimos los que dijimos sí a la paz y hemos puesto los muertos. Los ríos se bañaron de sangre y terminaron siendo cementerios porque hasta las formas tradicionales de enterrar a nuestros seres queridos nos las quitó la guerra. A pesar de ese dolor, estamos construyendo paz, cantándole a la vida, defendiendo el territorio, defendiendo la casa grande. No para nosotros los negros, para la humanidad, pero nos siguen matando.

Cortinas de humo Audes Jiménez, coordinadora de la región andina de la Red de Mujeres Afrolatinamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

Le pido a la Organización de Estados Americanos (OEA) que interceda ante el Gobierno colombiano para que deje de utilizar cortinas de humo para ocultar la situación que vive actualmente el país y se concentre en la problemática que estamos viviendo los lideres y las lideresas sociales, y sobre todo lo que están viviendo las lideresas afrocolombianas en las regiones. [Fotos] Así fue la despedida a María del Pilar Hurtado en Puerto Tejada, Cauca

Tenemos un sinnúmero de mujeres asesinadas. La ultima fue María del Pilar Hurtado. Necesitamos que casos como éste no se sigan repitiendo, que se establezcan las medidas de protección y que se implemente realmente el acuerdo de paz. ¡No más, basta ya! No queremos que se sigan desvirtuando las causas reales de estos asesinatos y que se pretenda enmarcarlos en violencias distintas a la reclamación de tierras y de derechos.

Señor presidente, Iván Duque, no siga llamando de manera diferente estos asesinados ni siga buscando causas diferentes. María del Pilar Hurtado y las demás asesinadas estaban reclamando derechos de la población afro. El Gobierno está buscando de mil formas hacer trizas el acuerdo de paz, sino es desde el legislativo lo hace desde el ejecutivo. Por favor, haga lo que el pueblo le llamó, utilice realmente lo que tiene para cumplir con el mandato como presidente. No permita que más vidas se sigan perdiendo en el país

Mucha de las representaciones que tenemos por parte del Gobierno ante instancias que deben garantizar derechos humanos no nos dan confianza, sobre todo la representación del señor Alejandro Ordoñez, ultraconversador en contra de todas las conquistas de derechos mujeres y pueblos étnicos. Su representación en la OEA no está enmarcada en cumplir los pactos que el país está adquiriendo, está enmarcada cómo en países vecinos como Venezuela, que sí tienen problemas, pero Colombia tiene más problemas.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.