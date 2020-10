Tras el asesinato de la lideresa colombo-española Juana María Perea en este municipio de Chocó, se difundió una carta enviada por el alcalde Yefer Arley Gamboa al comando de Policía del departamento en el que solicitaba un refuerzo al pie de fuerza. En entrevista con El Espectador, Gamboa habló sobre la situación de seguridad y el poco personal que presta seguridad en la zona.

El jueves 29 de octubre se confirmó el asesinato de la lideresa y empresaria colombo-española Juana María Perea Plata, de 50 años, en Nuquí, Chocó. Esto llama la atención del país respecto a la situación de seguridad en el municipio. La semana pasada el alcalde Yefer Arley Gamboa envió una carta abierta al comandante de Policía de Chocó, Marco Antonio González, en la que expuso que este año, en reiteradas ocasiones, le ha solicitado que se aumente el pie de fuerza en el municipio. En esa misiva insistía en la necesidad de contar con más uniformados en el municipio dados los “homicidios, intentos de homicidios, violaciones, expendio de drogas, etc”. A pesar de su petición, se retiraron cuatro hombres de los nueve que tenía el municipio para sus 16.000 habitantes.

Además, en la carta Gamboa manifiesta que, aunque le han informado que los policías judiciales de Bahía Solano tienen a cargo las investigaciones de Nuquí, durante el año no ha habido visitas de esa comisión al municipio.

En entrevista con El Espectador el alcalde habló sobre la situación de seguridad de Nuquí y la necesidad de reforzar la presencia de la Fuerza Pública.

¿Usted conocía a la lideresa Juana Perea? ¿Qué labor hacía ella en Nuquí?

Yo tenía mucho contacto con Juana. Ella lideraba el grupo de hoteleros del municipio, hablábamos seguido sobre la reactivación turística, la apertura del aeropuerto y la aprobación de los protocolos para los hoteles. También venía liderando en comunidad un tema que tenía que ver con la prevención contra el COVID-19 y ayudaba a las posadas nativas en la elaboración de los protocolos de bioseguridad. Además su trabajo personal como empresaria era la adecuación de unas cabañas para hacer un trabajo de recepción de turistas.

Nuestra preocupación es que Juana vivía en el corregimiento de Termales y el cuerpo apareció en la cabecera municipal, en el área de la Playa, más o menos frente a la Estación de Policía. Es muy raro porque estamos muy lejos, a más de 15 kilómetros. Invitamos al Gobierno Nacional, al fiscal General a que nos apoye y no nos dejen solos. Como municipio tenemos las oficinas donde podría trabajar la Unidad de Fiscalía.

¿Sabe si otros líderes o lideresas están amenazados?

Sí, a principio de año también se presentó la muerte de un líder indígena, en enero. No hay seguridad, hoy los líderes sociales no tienen seguridad. Yo mismo he estado amenazado por extorsión, los dirigentes del departamento tampoco tenemos las garantías suficientes para nuestra seguridad, ni la de nuestras familias.

¿Cuál es la situación del municipio respecto a la seguridad?

La situación en el municipio no es la mejor. Hay presencia de grupos al margen de la ley que son la autoridad en zonas rurales, a esto se le suma la falta de investigación de los crímenes, no hay presencia de la Policía Judicial, no hay presencia de Unidad de Fiscalía: somos 16.000 habitantes y no hay quien investigue los crímenes. La situación es delicada y preocupante en toda la costa pacífica norte del departamento. Le rogamos a la Fiscalía que ponga una unidad para que investigue estos asesinatos y que la Fuerza Pública, la Armada y Policía Nacional, nos ayude con el aumento del pie de fuerza.

¿Cuáles grupos armados hacen presencia en Nuquí?

En la mayor parte del municipio hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Usted envió una carta abierta al comandante de Policía del departamento en la que expresa que no hay suficientes uniformados para atender la situación, ¿Cuántos policías tiene actualmente el municipio?

La carta le enviamos la semana pasada, en ella le reiterábamos al comandante de Policía de Chocó la solicitud de aumentar el pie de fuerza y nuestro malestar por el retiro de cuatro policías auxiliares. Le solicitamos también la presencia de Policía Judicial permanente, o sea investigadores de la Sijín. Hemos hecho cinco cartas en lo que va del año y hasta la semana pasada llegaron cuatro hombres adicionales, es decir, que tenemos disponibilidad de 13 patrulleros en el municipio para 16.000 habitantes, un poco menos de un policía por cada 1.000 habitantes.

¿Cuántos homicidios se han presentado en Nuquí este año?

No tengo la cifra exacta, pero la semana pasada hubo otro homicidio cerca de la cabecera municipal, hace un poco más de un mes hubo uno en el corregimiento de Termales, el mismo en el que residía Juana Perea. También se presentó un homicidio en el corregimiento de Coquí. Hemos tenido varios homicidios, acá no es normal que maten gente. A Nuquí lo visitan muchas personas y nos preocupa no poder brindarles seguridad. Necesitamos apoyo para poder hacer una lucha contra la delincuencia.

¿Cuál es el llamado que le hace al Gobierno nacional?

Apoyo en inversión social, apoyo en la generación de empleo para los jóvenes, estos grupos están reclutando muchos jóvenes de la comunidad y eso solo se combate con inversión social.

¿Usted considera que con la pandemia aumentó el control de los grupos armados?

La invitación es a que aumentemos el pie de fuerza y los patrullajes porque la delincuencia no duerme, para la delincuencia no hay COVID-19.