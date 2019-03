ONIC pedirá al Gobierno garantías de no judicialización de miembros de la Minga

Redacción Judicial

Ante el congelamiento de las negociaciones entre las comunidades indígenas en el Cauca con el Gobierno y las declaraciones del presidente Iván Duque de que no hará presencia en la zona mientras esté obstaculizada la Via Panamericana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que, antes de instalar la mesa nacional, la organización pedirá “garantías de no judicialización de los mingueros y que no se reprima militarmente en los puntos donde se están concentrando las comunidades indígenas".

En declaraciones para Blu Radio, el asesor de derechos humanos de esa organización indígena, Óscar Montero, también señaló que "si el presidente Iván Duque va, no quiere decir que se vaya a levantar el bloqueo en la Panamericana. Se tienen que comenzar unos diálogos para las negociaciones”. A renglón seguido manifestó que “se pretende que el presidente Duque llegue al punto de concentración. Se está esperando la presencia del presidente desde hace cinco meses”.

Montero puntualizó que en este momento “la única vía en el país sin acceso vial es la Panamericana en el departamento del Cauca”, pero advirtió que “dependiendo de cómo vayan los diálogos con el Gobierno Nacional” la ONIC “mirará qué acciones políticas se tomarán al respecto”.

Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, esta semana hizo un llamado a las comunidades para reanudar los diálogos. "Aquí están los equipos técnicos con el documento listo que se logró trabajar y los avances que se hicieron, y esperamos que se pueda continuar con esta conversación".

Además, Gutiérrez aseguró que el ministro de Agricultura, junto con el viceministro de la misma cartera, el viceministro del Interior y la directora de la Agencia Nacional de Tierras se reunieron en Pasto, Nariño, con las comunidades indígenas del departamento como los quillacingas y los awá, para buscar un acuerdo. Del mismo modo, hubo reuniones con autoridades territoriales en La Delfina y Natagaima

Después de 20 días del inicio de la Minga, el pasado jueves las comunidades indígenas del Tolima se sumaron a la gran minga nacional por la defensa de la vida y el territorio. La movilización indígena ya había recibido el apoyo de las comunidades indígenas del Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Chocó, Antioquia y Guajira. Las movilizaciones, que comenzaron el 10 de marzo en el Cauca, surgieron como un reclamo de los indígenas hacia el Gobierno por el incumplimiento de acuerdos que fueron pactados con las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018)