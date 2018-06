ONU alerta sobre riesgo de ruptura de la presa en Hidroituango

- Redacción Vivir

Según un primer reporte de la misión de la ONU que conoció Blu Radio y Noticias Caracol, el relleno prioritario utilizado para construcción de la presa de Hidroituango no “cumple con las prácticas estándar para este tipo de estructuras”. Razón por la cual la misión convocada para el apoyo de la emergencia hace una “alerta sobre el riesgo de que la presa se rompa y genere una gran avalancha”.

En un documento de 53 páginas la ONU advierte que la montaña sobre la que está construido el proyecto de Hidroituango tiene una “fuerte debilitación desde su interior y en torno de las obras hidromecánicas”, por lo que hay inestabilidad de la ladera y riesgo de deslizamiento sobre el embalse.

El reporte que da la ONU corresponde a una solicitud que se le hizo el 15 de mayo y que fue respondida por el grupo de expertos internacionales de ONU Ambiente el 18 de mayo. Allí los expertos dan una “alerta sobre los riesgos de que la presa se fracture debido a la presión del agua y a las filtraciones originadas en la falta de impermeabilización de la estructura”. (Lea también: ¿Qué sucedería si Hidroituango se rompe?)

Igualmente, explican que la presa fue construida en emergencia y que no cumple con los estándares internacionales, por lo que recomiendan “reforzar significativamente la presa una vez el embalse alcance la cota de desagüe por el vertedero y mantener un monitoreo constante durante las 24 horas del día del macizo rocoso que ha generado desprendimientos de tierra sobre el embalse”. (Lea también: Un robot vigila Hidroituango)

Además, recomiendan “construir una pantalla impermeable (una pared de corte de hormigón plástico) tan pronto como la presa llegue al nivel de 415 metros, no taponar los túneles de desviación para que el desembalse sea lo más controlado posible (y para que no haya riesgo de presión en la estructura interna de la represa) y monitorear la situación las 24 horas.

En cuanto al manejo de la emergencia, el informe dice que se ha caracterizado por reacción a situaciones puntuales y no por una visión global de la emergencia; que la transmisión de información por parte de EPM a los actores de emergencia no es clara y eso perjudica sus acciones, y que el Plan de Contingencia de 2018 de la empresa no es adecuado, entre otras.

Aquí está el documento: