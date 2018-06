Padres de estudiantes accidentados en río Ariari cuestionan responsable de la vía

Redacción Vivir

Padres de la estudiante Daniela Dueñas aseguran que no existía una señalización adecuada y piden colaboración de expertos para continuar la búsqueda del joven José Luis Santana.

Clara Santafé, mamá de Daniela Dueñas Santafé, una de las personas que se accidentaron mientras conducían un vehículo a la orilla del río Ariari, Meta, señaló que los responsables de esa carretera no han colaborado adecuadamente tras el accidente y, en cambio, han estigmatizado a los estudiantes afectados.

“La banca en el kilómetro 67 del municipio Fuentedeoro, antes de Puente Limón, se cayó. La banca no existe. Y no tenía señalización. Hay testigos y fotos que demuestran que no estaba señalizada”, explicó en un mensaje de voz Clara Santafé luego de recorrer el lugar con miembros del Ejército y la Defensa Civil que buscan el cuerpo del jóven José Luis Santana, desaparecido hasta el momento. (Lea: Accidente cerca al río Ariari deja una mujer muerta y un joven biólogo desaparecido).

El accidente se presentó el jueves pasado sobre las 8 de la noche cuando el vehículo Kia Picanto blanco, de placas HIZ192, con Danieña Dueñas, José Luis Santana y Daniel Felipe Martinez se accidentó cerca del lugar señalado. Gracias a la ayuda que brindaron habitantes del lugar, Daniela y Daniel Felipe lograron salir con vida. Durante esa operación espontánea de socorro, una de las vecinas del lugar, Edilma Guzmán, falleció de un paro cardíaco ante el miedo que experimentó.

Clara Santafé, madre de Daniela, agradeció la ayuda del Ejército y la Defensa Civil, pero cuestionó con dureza al concesionario. “Se solicitó a la concesión del supuesto arreglo de la vía colaboración pero se negaron alegando que “con gente alterada” no pueden. Que ya pagaron los gastos. Lo que pagaron fue el almuerzo a la gente de Defensa Civil. Nadie de la concesión se acercó a ofrecer colaboración. Además ellos corrieron el rumor de que los jóvenes estaban alcoholizados o con marihuna”.

De acuerdo con el relato de la mamá de Daniela, “los responsables de las vías no tenían señalización. No había paletero. A raíz de esto ocasionaron la tragedia”.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) esta vía no se encuentra concesionada, lo que significa que estaría a cargo de uno de los entes territoriales.