Padres en Cali denuncian que a sus hijos les pidieron llevar agua para ir al baño en el colegio

La Institución Educativa Isaías Gamboa, en la capital del Valle, le comunicó a las familias en 2019 que no había agua en la escuela. Los padres hicieron un plantón en la mañana de este martes, 11 de febrero, para exigir soluciones.

Padres de familia de la Institución Educativa Isaías Gamboa, ubicada en el barrio Terrón Colorado, en Cali, denuncian que sus hijos van todos los días a estudiar sin tener las condiciones mínimas garantizadas, como el servicio de agua en la escuela.

Claudia Mejía, una de las denunciantes, aseguró que esta problemática los aqueja desde el 2019 y ya la han puesto en conocimiento de las autoridades municipales, sin embargo, dice que no han resuelto la situación, "la solución que nos dieron es que los niños lleven su propio tarro de agua", dijo.

Además, la madre de familia mencionó que "tenemos una escuela en total abandono, los baños ni siquiera sirven y las llaves son de adorno porque no sale agua desde el año pasado". Mejía también denunció que es inhumano que un menor que comienza la jornada académica a las 7 de la mañana y termina sobre el mediodía, no pueda entrar al baño proque no hay agua.

Con el objetivo de exigir soluciones sobre la problemática, varios padres de familia se unieron para hacer un plantón frente sobre la vía alterna al mar en la mañana de este martes, 11 de febrero.

Ni las directivas de la institución ni las autoridades locales se han pronunciado al respecto.