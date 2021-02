París, una perra de dos años, murió tras ser transportada por una empresa de envíos

Leidy Restrepo, dueña del animal, la envió desde Medellín hacia Cali por medio de la empresa Aerocafeteros. Ella y su esposo aseguran que la mascota murió por viajar sin la ventilación adecuada. La representante legal de la compañía dijo que toman medidas para verificar el estado de salud de las mascotas durante los viajes y que investigarán qué pudo haber pasado.

Los dueños de París, una Bulldog Francesa de dos años y tres meses, la enviaron de Medellín (Antioquia) hacia Cali (Valle del Cauca) el martes 23 de febrero. Cuando fueron a recogerla la encontraron convulsionando. Intentaron estabilizarla, pero la perra murió.

Winston Sánchez, dueño de París, le contó al periódico El País de Cali que cuando fueron por ella encontraron a los empleados de Aerocafeteros echándole agua para tratar de reanimarla.

Sánchez asegura que la muerte de su mascota se dio porque en el vehículo en el que la transportaron no había suficiente ventilación y que la empresa carecía de personal especializado para atender la emergencia.

“Yo lo había leído el día que envíe la perra y dice que por hurto o muerte no se hacen cargo, y si responden es por máximo 300 mil pesos, pero esto no es por dinero, porque la mascota de uno es como un hijo. Mi esposa y yo no hemos podido tener hijos y ella era como una hija para nosotros”, dijo Sánchez.

Restrepo y Sánchez denunciaron la muerte de París a la Fiscalía. El cuerpo de la mascota fue traslado a una veterinaria para que se le realice una necropsia y determinar las causas de su muerte.

La empresa Aerocafeteros aseguró que, en los tres años que llevan prestando el servicio de transporte de mascotas, es la primera vez que sucede un caso como el de París. “El señor Winston manifiesta desconocer cómo se realiza el transporte de estos animalitos. Me sorprende que diga esto, teniendo como prueba dos envíos adicionales en la ruta Cali-Medellín los días 10 y 17 de febrero”, dijo Ingrid Jaramillo, representante legal de la empresa, a la revista Semana.

Jaramillo además aseguró que la empresa toma medidas para verificar el estado de salud de las mascotas durante los viajes, como detenerse cada cierto tiempo e hidratar a los animales. “Lamentamos profundamente lo sucedido e investigaremos qué pudo haber pasado, buscando si París fue la misma perrita que viajó a Medellín en las dos oportunidades anteriores”, concluyó.

