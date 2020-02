Paro armado: incineran cuatro vehículos en el Catatumbo

Un camión cisterna, un camión convencional y dos camionetas fueron incinerados en la vía que conduce de Ocaña a Convención en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander. Varios personas, al parecer del Ejército de Liberación Nacional (Epl), salieron a la vía e incineraron los carros, según informó un líder de la región.

Dimar Barbosa, alcalde de Convención, dijo que hay confinamiento dentro del municipio. "En Convención desafortunadamente hubo un subsofcial que perdió la vida. Al parecer, recibió un tiro de un francotirador a unos 4 km del casco urbano", dijo Barbosa quien además agregó que no hay transporte municipal. "Los negocios voliveron a cerrar. No hay transporte para la ciudad de Ocaña por este tipo de actos por parte de grupos armados. Nos tienen confinados y encima no tenemos esquema de seguirdad para movilizarnos".

El Catatumbo sufrió dos paros armados: El Eln anunció un paro a nivel nacional que tuvo lugar desde el 14 de febrero hasta el 17 de este mismo mes. El Epl por su parte, anunció un paro armado indefinido sólo en la subregión del Catatumbo que comenzó el 12 de febrero.

Dentro de las razones para iniciar el paro armado, el Epl afirmó en un panfleto que el Eln ha hecho alianzas con las Fuerzas Militares para atacar sus estructuras y que además se niega a dialogar para buscar un acuerdo que les permita a ambas organizaciones subversivas operar en la misma zona. "En rechazo a las nuevas bases militares instaladas en el municipio de Hacarí, Teorama, El Tarra y San Calixto", se lee en el pasquín. El Epl tiene fuerte presencia en municipios como Hacarí, San Calixto, la zona rural de Ábrego y La Playa.

En medio del paro armado del Eln, el 14 de febrero un taxi con 20 kilos de explosivos y avisos alusivos a esta guerrilla fue atravesado en la vía que conduce de Ocaña a Convención. Los explosivos fueron desactivados horas más tarde. “De igual manera hubo una afectación en la vía El Zulia-Astilleros, Norte de Santander, que afectó la movilidad. Hubo presencia junto con la Policía Nacional y se encontraron más artefactos que pretendían atentar contra las personas que fueran a hacer los arreglos. Ya hay movilidad nuevamente en la zona”, dijo el general Marcos Evangelista Pinto, comandante de la Segunda División.