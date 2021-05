Desde antes de las 8:00 a.m. del 5 de mayo, octavo día del Paro Nacional, habitantes del barrio Palo Blanco, ubicado al occidente de Buga, han publicado varios videos en los que se ve a un helicóptero sobrevolar a escasos metros del piso. En algunos de ellos se escuchan disparos, mientras que las personas se resguardan contra las paredes de las casas.

La persona que graba el video grita “Palo Blanco es una zona de guerra, ¡Ayuda! ¡Ayuda!”. En el video se puede observar que el helicóptero está a unos 15 metros del suelo mientras hacia el final de la calle se levanta una bocanada de humo.

En otro video, capturado desde una de las viviendas del sector, se escuchan lo que parecen ser disparos. La mujer que está en la casa pregunta “¡Dios mío! ¿Están disparando desde arriba?”, a lo que un niño pequeño responde que sí. La mujer le pide al menor que se agache y posteriormente se escuchan, de manera más clara, los disparos. En el video se puede observar cómo las personas corren a resguardarse.

El alcalde de la ciudad, Julian Rojas, ya se pronunció a través de su cuenta de Twitter y señaló “Insistimos en el retiro del Esmad de los sectores residenciales de la ciudad. Por favor @PoliciaColombia @GobValle@infopresidencia horas de enfrentamientos con graves afectaciones de la tranquilidad e integridad tanto de manifestantes como de ciudadanos. El camino es el diálogo”.

Estan disparando contra la poblacion civil desde el aire, Buga, Valle del Cauca, COLOMBIA, MAYO 5 DE 2021 pic.twitter.com/g04VdqiILr — José Elias (@JoseEliasAspril) May 5, 2021

Si bien la situación más grave de orden público en el departamento del Valle del Cauca se ha presentado en la capital, en los demás municipios del departamento también se han denunciado agresiones por parte de la fuerza pública. De hecho, en la noche del martes 4 de mayo y la madrugada del miércoles 5, videos en redes sociales y transmisiones en directo por Instagram, permitieron evidenciar el ataque en contra de los habitantes del barrio Aures al suroccidente del municipio.

Según los usuarios, pese a que existía un decreto municipal que impedía el ingreso del Esmad a los barrios, se puede observar cómo en el barrio Aures, los uniformados entraron y atacaron a los bugueños. Ya en la madrugada del miércoles 5 de mayo, en otra transmisión en directo se denuncia la agresión al joven Juan Camilo Caicedo de 18 años, el cual, como lo sugiere el video, fue impactado por una bala del Esmad. En los comentarios de la transmisión también se lee “Buga, Valle del Cauca, barrio Aures, fecha 5 de mayo del 2021, hora 2:25 a.m.”. Sobre los hechos ocurridos en la madrugada del miércoles, Rojas rechazó enfáticamente el accionar del Esmad.

Juan Camilo Caicedo

18 años

Herida de bala por el esmad. pic.twitter.com/JHaACR0Dzq — Danitha.. 🏳️HIATUSXEXAMENES (@dani1gomez22) May 5, 2021

Desde el pasado sábado 1º de mayo, el alcalde del municipio había denunciado que pese a haber consolidado una mesa de diálogo de la que hacían parte Procuraduría, Personería, Secretaría de Gobierno y representantes de los participantes para encontrar “mecanismos pacíficos para el desarrollo de la misma [movilización]”. El mandatario también denunció que este proceso fue interrumpido por el Esmad el cual afectó la integridad de los “participantes como de funcionarios públicos y de generando zozbra en la comunidad general”.

Otra de los municipios donde se reportan alteraciones del orden público es Yumbo, población vecina de la capital vallecaucana. En un video se escucha a un hombre encapuchado decir “No hay paso para ninguno. Ustedes verán si se quieren arriesgar. Tenemos barricadas en la Estancia, en el Puerto, en las Américas y no nos vamos a hacer responsables de sus vidas ni de sus enseres ni de sus bienes, así que tengan mucho cuidado. Esto es en serio, ¡copien gente, copien! Y si la gente no quiere copiar por las buenas, pasen las barricadas a ver cómo les va”. El hombre “responsabiliza” al gremio de empresarios por lo que está sucediendo. El hombre, con tono amenazante, finaliza diciendo que es un paro indefinido y que si “la gente no quiere copiar por las buenas, nos lo vamos a llevar por las malas. Esto sigue hasta nueva orden”. A esta hora también se denuncia desabastecimiento de gasolina en el municipio.