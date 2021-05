Paro Nacional: menor de edad se quitó la vida tras ser violentada sexualmente por policías

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la joven denunció que agentes de la Policía la violentaron sexualmente, tras ser detenida en medio de una protesta del Paro Nacional en Popayán.

Seis organizaciones de derechos humanos lamentaron este jueves la muerte de una joven menor de edad, que se quitó la vida después de denunciar que la noche del miércoles fue detenida y llevada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán tras sufrir violencia sexual por parte de uniformados de la Policía. “Alertamos a las organizaciones defensoras de DD.HH. e instituciones garantes de derechos como Defensoría, Procuraduría y Personería a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido”, afirmaron las organizaciones. (“¡Hágale lo que quiera!”: las denuncias por violencia sexual en Paro Nacional)

De acuerdo con las primeras versiones, la joven se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando con su celular la manifestación, cuando cuatro policías la detuvieron y la tiraron al piso. “En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando” quitando el pantalón”, afirmó la víctima en una red social. (“¡Qué rico echarles gases!”: la violencia sexual en el Paro Nacional)

La adolescente fue trasladada luego a la URI, donde también piden investigar si sufrió violencia sexual. Horas después, tras recuperar su libertad, la víctima se quitó la vida, según informaron defensores de derechos humanos. Estos son los hechos que denuncian las organizaciones y que exigen sean investigados por las autoridades. También se espera que Medicina Legal entregue el dictamen para conocer las causas de la muerte.

En un audio difundido por redes sociales, se escucha a la abogada y defensora de derechos humanos Lizeth Montero, quien alerta sobre tres hechos de violencia de género durante las protestas del 12 de mayo de Popayán. La abogada afirma que tres menores de edad fueron agredidas en el sur de la ciudad y agrega que “no existió posibilidad de verificar los procesos de detenciones arbitrarias que fueron conducidas a la URI y resultado de este hecho una de las menores toma la trágica decisión de terminar con su vida”. Montero también pidió emplear el enfoque de género en la investigación.

A este llamado de urgencia se unió la Casa de la Mujer, que pidió a la Fiscalía y al presidente de la República, Iván Duque, explicar lo sucedido. A su vez, la Alcaldía de Popayán informó que la menor fue llevada a la URI a las 9:10p.m. del 12 de mayo y que estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía, y antes de las 11p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo con la minuta de ingreso y salida de la URI.

“Ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía durante el procedimiento y estamos atentos al reporte de Medicina Legal, el cual determinará y calificará todas las circunstancias. Desde la administración y a través de la Secretaría de la Mujer, hemos puesto a disposición de su familia un equipo humano para brindar el apoyo psicosocial que requieran”, añadió la Alcaldía de Popayán en un comunicado.

Otra menor de edad detenida arbitrariamente el pasado miércoles en Popayán contó que un policía la subió a su moto y la amenazó constantemente diciéndole que la quería “lamer”, la quería “violar” y que se “bajara los pantalones”. “Yo me tiré de la moto y abracé a un señor de derechos humanos, y a él lo estaban golpeando también por querer ayudarme”, dijo la menor de 17 años. Este viernes se convocó a un plantón a las 10a.m. en la URI de Popayán para rechazar la violencia sexual en el Paro Nacional.