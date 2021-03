Pedro Bonilla, el universitario colombiano que ganó beca para estudiar en la NASA

El joven que está cursando el quinto semestre de la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Atlántico se ganó la beca con su proyecto Cloudcomputing el cual busca incentivar el aprendizaje matemático en estudiantes de bachillerato.

Pedro Luis Bonilla Cuello es un joven del municipio de Galapa (Atlántico) que está cursando el quinto semestre de la licenciatura de Matemáticas en la Universidad del Atlántico. Bonilla fue escogido y becado para cursar el Programa Internacional Aéreo y Espacial de la Nasa (IASP, por sus siglas en inglés), siendo así el primer colombiano en lograr estudiar con la Nasa.

El proyecto que presentó Bonilla desde un inicio fue el Cloudcomputing, una herramienta que viene desarrollando para que los jóvenes de educación secundaria se interesen en adquirir el aprendizaje matemático.

También puede leer: María Aidé, la mujer que convirtió su casa en la despensa de Ebéjico (Antioquia)

“Eso de educarse de manera tradicional o igual a la educación que recibieron los abuelos y tararabuelos ya no es necesario. Existe el paradigma de que no se puede aprender a distancia. Por eso presenté el proyecto mostrando que sí es posible a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, utilizando las redes a nuestro favor”, le dijo Bonilla a El Heraldo. Además, el joven aseguró que durante la pandemia la idea de que no se podía estudiar a distancia quedó totalmente descartada y se demostró que sí se podía.

El proceso de selección fue largo. En un inicio la Nasa preseleccionó a 4.000 personas alrededor del mundo para que entrara en la competencia rumbo al objetivo final. Para la segunda fase solo pasaron 60 personas, donde Pedro quedó en primer lugar. Después de una prueba psicológica, la agencia aeroespacial lo escogió para poder cursar el IASP de manera presencial en Alabama, Estados Unidos.

El Programa Internacional Aéreo y Espacial de la Nasa es un curso de cinco días el cual envuelve el trabajo en equipo, la solución de problemas y la comunicación entre los estudiantes y los expertos de esa organización. Lo que se busca con esta formación es solucionar problemas inesperados o adaptarse a las nuevas realidades que pueden generar estos inconvenientes.

Para Pedro esta es una oportunidad única en su vida porque podrá aprender de los mejores ingenieros y expertos de la agencia. “ir a la NASA significa pulir mi conocimiento Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y contribuir a que el país llegue a ser el más educado del mundo”, le dijo Bonilla a El Heraldo.

Por el momento, la Universidad del Atlántico le ayudará con los pasajes y todos los trámites que debe hacer por la visa. Además, el alcalde de Galapa, José Fernando Vargas, le entregó a modo de reconocimiento $13 millones de pesos para su viaje a la Nasa.

Las clases de Bonilla empezarán el próximo 8 de abril, pero antes debe asistir a unos cursos de nivelación que deben tomar los 60 estudiantes que van al programa. Esto la agencia lo hace con el objetivo de que todos los alumnos lleguen con los mismos conocimientos al IASP.

Pedro “el cuentero”

Además de ser un gran matemático, Bonilla es un entusiasta de la narración oral. Es graduado del Centro Histórico de La Habana, Cuba, donde se gradúo de cuentero popular. La gran inspiración de Pedro, según le dijo a El Heraldo es Bertran Arthur William Russel, a quien considera un gran escritor que demostró que se podía trabajan con el lenguaje de las palabra y de los números.

Le puede interesar: “A los jóvenes hay que darles oportunidades”

“Su afinidad hacia los números, la matemática y la física lo inclinó a estudiar esto, pero el arte se lleva en la sangre y él no lo ha podido dejar. Sigue escribiendo poesía, lee cuentos, participa en eventos, anima muy bien los procesos que tienen que ver con la narración oral”, le dijo a ese mismo medio Iveth Hernández, profesora de cuento de Bonilla.

Pedro ganó el séptimo Concurso Intercolegial de Cuenteros del Festival Caribe Cuenta de 2015 y desde ahí su vida ha estado ligada también a la tradición oral que lo llevó hasta Cuba para un concurso y donde finalmente se gradúo en este arte.