Periodista denuncia que le enviaron $5 millones para que defienda a exgobernador de Chocó

Jaime Mosquera Gómez, director y presentador de la Radio Revista Nuevo Chocó, mostró el dinero en la emisión del viernes 26 de junio y conminó a quienes se lo llevaron para que lo recogieran de inmediato. “Yo no prendo empujado, ni me voy a echar para atrás en lo que he dicho”, señaló Mosquera, quien no reveló el nombre del político al que le dijeron que tenía que defender. La audiencia le escribió para felicitarlo por su valentía. El programa se emite desde Itsmina, Chocó, uno de los pueblos más abandonados por el Estado colombiano.