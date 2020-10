Perla: las mujeres que le hacen frente a la violencia en Cali

La no violencia es el arma de un grupo de 35 mujeres en la capital del Valle que buscan interlocución con los miembros de pandillas para convencerlos de dejar la delincuencia.

Con un registro de 122 homicidios, septiembre se convirtió en el mes más violento de 2020 en Cali. Y lo que va de este mes tampoco pinta bien: solo en los primeros nueve días de octubre ya se habían registrado 27 asesinatos. En medio de las cifras alarmantes, las autoridades responsabilizan al narcotráfico y al microtráfico, pues la capital vallecaucana es un corredor estratégico de la mercancía proveniente del sur del país.

Y en todo este fenómeno, preocupa la situación de vulnerabilidad de los jóvenes, que tienen mayores probabilidades de caer en las redes de la delincuencia. De ahí que los esfuerzos de las autoridades locales se estén centrado en estrategias para mitigar el impacto de la violencia en este grupo poblacional.

Es el caso del proyecto Perla, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Seguridad conformada por 35 mujeres, que tienen el propósito de sacar a los jóvenes caleños de las dinámicas de la violencia. Las mujeres han logrado sacar a mil jóvenes de las pandillas, con el apoyo del grupo Prevención Situacional, que hace frente a la inseguridad en Cali.

El proyecto Perla, que inició hace ocho meses, está focalizado en nueve sectores de la ciudad: comunas uno, seis, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21. De esas zonas, las comunas 13, 14, 15 y 21 conforman el Distrito de Aguablanca, un espacio que se fue integrando con familias que llegaron desplazadas de Nariño, Cauca y Chocó en los años 70. Unas llegaron por efectos de los actores armados y otras por el terremoto de Tumaco en 1979, que dejó 450 muertos y más de mil heridos.

Potrero Grande, por ejemplo, es un barrio de la comuna 21. Solo en 2020 han asesinado a doce jóvenes de ese sector, donde sus habitantes lidian con la falta de oportunidades y con el estigma social. Jessica Ortiz, por ejemplo, una joven que hace parte del proyecto Perla, asegura sentirse vulnerable por el solo hecho de decir que vive en ese barrio: “Aquí nos discriminan mucho por el sector. A pesar de que han salido muchos jóvenes talentosos, cuando vamos a pedir un trabajo nos discriminan. Sin embargo, este proyecto nos ha ayudado mucho”.

Dora Mosquera pertenece al equipo de coordinación de Perla. Su labor es convencer a los jóvenes para que dejen las pandillas. “Desde mi familia vivimos el tema de las pandillas. Dos de mis hermanos pertenecieron a esos grupos. Además, sufrí la pérdida de un hijo de 17 años por las fronteras invisibles. Lo mataron porque era del Vergel y se pasó para El Retiro. Desde ahí pongo eso en juego, acompañando a los jóvenes para que esas cosas no se sigan repitiendo y para que quienes hayamos vivido la violencia la logremos superar”, cuenta.

El Retiro pertenece a la comuna 15, escenario de alto riesgo para los jóvenes. El 11 de agosto de 2020, cinco menores de 18 años fueron asesinados en un cañaduzal que hace parte de la finca Las Flores, en el barrio Llano Verde, de esa comuna. De hecho, de acuerdo con el Observatorio de la Secretaría de Seguridad de Cali, entre 2019 y 2020 solo en la comuna 15 se registraron 85 homicidios de personas entre los 14 y 28 años. En el caso de El Retiro, en 2020 van doce asesinatos, cinco más que en 2019.

Las cifras generales del fenómeno plantean un escenario mucho más crudo: en lo corrido de 2020 van 363 jóvenes asesinados en Cali, y aunque la cifra es alta, es el año con menos casos en los últimos 27, lo que representa una reducción del 42 %.

Por eso el proyecto Perla marca un punto de partida clave, porque su objetivo es llegar a los integrantes de las pandillas con el diálogo como herramienta principal. Las mujeres entran a los territorios más vulnerables de Cali, donde la presencia de la Policía es casi nula. “Perla se está planteando desde la construcción de paz y no desde la violencia. Empezando porque no nos hacemos llamar intervención sino acompañamiento. Hay una diferencia de no ver al joven como un problema sino verlo como una oportunidad. Cuando uno ve al sujeto desde las capacidades se abre un mundo amplio para ver. Desde la posibilidad se ve con una mirada más creativa. Es romper con ciertos paradigmas”, dice Shelmar Estela Drada, coordinadora del proyecto.

Para Ángela Caicedo, habitante de Potrero Grande, quien se reintegró a la vida legal con Perla, ser joven en su barrio es una lucha contra los imaginarios colectivos de que son menos por el hecho de pertenecer a ese entorno: “Cada vez que llega un proyecto nos sentimos apoyados. Cuando estamos realizando actividades nos sentimos a gusto, sentimos que la comunidad está con nosotros. También tenemos oportunidades de empleo y estudios. Quiero ser una gran enfermera y poder ayudar a mi comunidad. Les digo a los demás jóvenes que luchen por sus sueños y no se rindan”.

Por ahora, el proyecto se encuentra en su fase inicial, que es la de acercamiento. “Hemos logrado unas confianzas mínimas que no queremos destruir. El poder negociar ciertas cosas con los jóvenes y el saber las necesidades y proyectos donde podemos apoyarlos es importante para nosotros”, asegura la coordinadora de Perla. Luego del acercamiento sigue una fase de formación y reconocimiento, y por último una fase de proyección. “La idea es que toda esa cantidad de jóvenes que terminan siendo vinculados e instrumentalizados al delito y la violencia en la ciudad puedan tener un conjunto amplio de oportunidades que permitan su inserción social, que permitan tener un liderazgo totalmente diferente al que les ofrecen las organizaciones dedicadas a la violencia en la ciudad”, dice el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas.

Las 35 mujeres que hacen parte de Perla buscan llevar el mensaje de que se puede reconstruir el tejido social sin la necesidad de usar métodos represivos: militarización y presencia de la fuerza pública. “Contrario a lo que se podría pensar, muchos de los jóvenes no están reacios, hay es que saberles llegar. Nosotros llegamos con una actitud abierta, a escucharlos y sin hacer juicios. Vemos en ese joven un ser humano al que hay que darle un lugar y un reconocimiento”, explica la coordinadora de Perla.

El problema es mayúsculo e implica acciones concretas por parte de las administraciones tanto locales como departamentales y nacionales. “Faltan tres cosas: inversión social que subsane problemas estructurales como la pobreza y la falta de garantía de derechos; la sociedad debe mirar la humanidad y dejar de señalar; lo tercero es reconocer sus potencialidades”, sostiene Dora, integrante del proyecto.

El nombre de la iniciativa tiene un significado metafórico alrededor de las ostras: “Saber y entender que las perlas son heridas y cicatrizaciones de las conchas, lo que quiere decir que la concha que no ha sido herida no va a tener una perla. Es una metáfora para decir que los jóvenes en Cali, muchos de los que han sido heridos y que lamentablemente la sociedad los sigue hiriendo, en muchas ocasiones se pueden convertir en perlas”, explica Malvis Martínez, lideresa de Perla.

La iniciativa espera convertirse en una política de largo plazo que pueda ser garantizada por los gobiernos venideros en Cali. “La decisión que hemos tomado es que, además de que haya un grupo interdisciplinario con experiencia en estos temas, también pueda haber ese énfasis que hacen las mujeres en territorios. Su relación con la población joven es de altísimo respeto y credibilidad, por eso la apuesta nuestra de que las mujeres tengan este gran liderazgo”, resalta Rojas.

