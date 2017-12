Personeros del país realizarán plantón para exigir garantías de seguridad en sus funciones

-Redacción Nacional

Este miércoles 27 de diciembre las Personerías de Colombia realizarán un plantón simultáneo para exigir garantías de seguridad en la realización de sus actividades en defensa de los derechos humanos, luego del asesinato del personero de Puerto Rico Caquetá, Fredy Chavarro.

Así lo dieron a conocer mediante un comunicado en el que aseguran que durante el acto leerán un documento unánime “rechazando lo sucedido y exigiéndole a las autoridades hacer efectivo el derecho a la seguridad, la vida y la integridad de los personeros en Colombia”.

El documento también señala que durante el horario del plantón, que será de 9:00 a.m. a 12:00 m., las Personerías no prestarán sus servicios. En la Plaza de Bolívar de Pereira se reunirán los personeros de Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle, a partir de las 9:30 a.m.

Además de exigir garantías en su ejercicio, en el plantón “queremos hacer una sentida despedida de nuestro compañero Fredy Chavarro, ejemplo a seguir por su entrega, dedicación y esfuerzo en pro de los derechos humanos y el control disciplinario en Puerto Rico Caquetá”, manifestó en la misiva Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira y presidenta de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper).

El personero Fredy Chavarro fue asesinado por un sicario en la noche del pasado domingo 24 de diciembre, mientras disfrutaba de la celebración de Navidad con su familia.

Aunque el funcionario fue trasladado a un hospital de inmediato, los cinco impactos de bala que recibió le ocasionaron la muerte incluso antes de ser atendido por los médicos.

Sobre el suceso, el general Jorge Enrique Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, aseguró que aunque "todavía es muy temprano para hablar de hipótesis, el delegado del Ministerio Público había denunciado amenazas en el año 2011”.