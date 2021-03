Pico y cédula en Medellín hoy: horario y rotación este 30 de marzo

Los casos de COVID-19 en Medellín siguen subiendo. Según la Secretaría de Salud del departamento, la capital de Antioquia tiene 5.879 casos activos. La ocupación de camas uci en la ciudad es del 89%.

Continúan las medidas tomadas por diferentes departamentos y municipios para controlar el crecimientos de los nuevos casos de contagios por COVID-19. En Medellín los contagios siguen subiendo y la ocupación de camas UCI se acerca al 90%. Esta situación tiene preocupadas a las autoridades quienes no descartan tomar medidas más estrictas ante este incremento.

El pico y cédula sigue rigiendo en un inicio hasta el lunes 5 de abril, aunque no se descarta aumentarlo. Para hoy, martes 30 de marzo, aquellas personas cuyo número de cédula finalice en impar (1-3-5-7-9) no podrán asistir a establecimientos comerciales como supermercados. Esta medida no aplica para hoteles, restaurantes e iglesias.

El toque de queda y la ley seca nocturna también estará vigente hasta el lunes 5 de abril. Esta medida inicia a las 12:00 de la medianoche y finaliza a las 5:00 a.m.

Según el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS) la capital de Antioquia presentó 859 casos nuevos, llegando así a 5.879 contagios activos en la ciudad. Por su parte, 13 personas perdieron la vida a causa del virus y la ocupación de camas uci ya es del 89%.