El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, puso en marcha el pico y cédula desde el martes 22 de diciembre. La medida tiene como objetivo reducir las aglomeraciones en los establecimientos de comercio. Las cédulas terminadas en números pares:0, 2, 4, 6 y 8, se autorizarán en fechas pares; mientras que los días impares se permitirán las cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida regirá hasta el 4 de enero de 2021. Hoy podrán salir las cédulas cuyo último número sea impar: 1, 3, 5, 7 o 9.

“Importante sobre pico y cédula. Este aplica sólo para restringir compras en comercios, supermercados, centros comerciales. No afecta la movilidad en general ni asistencia a restaurantes”, aclaró Quintero.

Estas son las excepciones contempladas en el decreto: asistencia y prestación de servicios de salud y su cadena de suministros y mantenimiento, medicamentos y productos farmacéuticos, restaurantes y establecimientos gastronómicos, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias; los servicios funerarios, la población beneficiaria de los programas de la secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para el cobro de apoyos económicos, renta básica, bono alimentario y paquetes alimentarios.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, agregó Quintero.

Asimismo, con un toque de queda continúo el alcalde endureció las medidas restrictivas que regirán en la capital de Antioquia para Navidad y Año Nuevo: este iniciará el 24 de diciembre a las 8:00 de la noche hasta el 26 a las 6:00 de la mañana. Para el 31 de diciembre, el decreto comienza a las 8:00 de la noche y finaliza el 2 de enero a las 6:00 de la mañana.

