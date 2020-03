Polémica por apertura de la Terminal de Transportes de Ibagué

* Redacción Nacional

En Ibagué está prohibido el ingreso de extranjeros no residentes en la ciudad desde el 17 de marzo.

Con descontento y preocupación, Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué; Ricardo Orozco, gobernador de Tolima; y miles de ciudadanos de la ciudad musical de Colombia, recibieron la noticia de que a partir de hoy la Terminal de Transporte de esa ciudad vuelva a entrar en operaciones.

Según los mandatarios, esto además de atentar contra la seguridad de las personas, viola lo establecido el decreto nacional de cuarentena, al permitir el tránsito de personas a nivel intermunicipal, aumentando las posibilidades de contagio por COVID-19 en la región.

Puntualmente, el alcalde hurtado dijo que la Terminal de Transporte de Ibagué debe permanecer cerrada, porque la decisión de abrirla rompería con las medidas decretadas. Asimismo, le hizo un llamado al presidente Iván Duque para que interviniera en la situación.

Por otro lado, el gobernador Orozco enfatizó que "no estoy de acuerdo con la apertura de la terminal de transporte de Ibagué. En medio de la dificultad hemos logrado contener la pandemia, debemos seguir siendo rigurosos, no sé qué pensarán alcaldes y gobernadores de Colombia frente a decreto 482/20 con las excepciones del 457/20".

Por el lado de la terminal, su gerente, Heber Acosta, manifestó que las únicas personas que se podrán transportar en los buses que operen bajo su responsabilidad serán "los que estén dentro de las excepciones determinadas en el Decreto Presidencial y que estén dentro de las rutas clasificadas como cortas, es decir hasta 30 kilómetros o 45 minutos de viaje".

Si bien esto está consagrado en el Decreto 482 ordenado por el presidente Duque, es incierto la forma en cómo se van a manejar las medidas sanitarias correspondientes a los pasajeros.

Hasta nuevo aviso, en la Terminal de Transportes de Ibagué no estarán abiertos los establecimientos comerciales. Las personas que vayan a viajar solo contarán con el servicio de las taquillas y no los podrá acompañar nadie que no vaya a viajar.