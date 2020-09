Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro, Urabá antioqueño. En un video que circula en redes sociales quedó registrado el momento en el que la trabajadora de una tienda discute con el uniformado.

Otro caso de mal comportamiento de un policía se presentó en el país. Esta vez se trató de un patrullero que, en medio de una discusión, amenazó con pegarle un tiro a un menor de edad. La discusión se originó cuando el policía discutió con la trabajadora de una tienda.

La escena registrada en video muestra cuando el patrullero ingresa al comercio. La trabajadora le dice al policía que le había dicho “hermoso”. El uniformado solo le pide la cédula en repetidas ocasiones. Cuando la mujer se negó, el uniformado la amenazó con cerrar el negocio y le advirtió que era la última vez que se la pedía. Según dijo, "se la tenía que entregar por las buenas o por las malas”. En ese momento el policía entra al mostrador del comercio, aun cuando la mujer le decía que no podía ingresar. En ese momento fue cuando un menor de edad intentó evitar que el policía entrara, pero este le dijo: “péguemelo, péguemelo, para tener el gusto de darle un tiro”. Luego de esto, la mujer accedió a entregar su documento de identidad.

La trabajadora le reclamó al policía y le dijo que era un descarado y abusivo, a lo que el uniformado le respondió: “descarada usted que uno siempre viene a tratarla bien y usted lo viene a tratar mal a uno”. En respuesta, la mujer dijo: “usted le dijo al niño que le iba a pegar un tiro”, acusación que el patrullero reafirmó: “cualquier persona que vaya a arremeter contra la integridad de un policía o un uniformado de la fuerza pública se tiene que atener a las consecuencias, sea mayor de edad o menor de edad”, refiriéndose a que, según él, el menor le iba a pegar con un martillo.

También le puede interesar:

Un hombre que se encontraba en el lugar, y que al principio se identificó como el dueño del negocio, intentó explicarle al policía que esa no era la forma. Sin embargo, el uniformado siguió amenazando: “le disparo a cualquier persona que venga a atentar contra mi integridad. Me protege la Constitución Política. Se llama agresión a funcionario público y si no me cree vaya a la Procuraduría (...) Si me va a agredir a mí o a mi compañero me hago matar y primero mato al otro”, agregó el policía que finalizó identificándose como “patrullero Gallón”.

El comandante de la Policía de Urabá, coronel Giovanny Puentes, rechazó la actitud del uniformado. “Nosotros descalificamos cualquier situación parecida con este policía y cualquier policía. Se estableció una comisión investigativa por las oficinas disciplinarias quienes se trasladaron hasta el municipio para determinar la responsabilidad o no de este policía”, dijo Puentes a Noticias Caracol.

Algunos usuarios en redes hicieron viral el video:

Qué indignante este video. Vean esta canallada de parte de un Policía, el patrullero Gallón. Abusa de su poder con esta señora y amenaza de muerte a un menor de edad. Compartamos. No dejemos este caso en la impunidad. Siento rabia de ver estas cosas. Hagamos famoso al criminal. pic.twitter.com/lCEju10Ftp — David. (@DonIzquierdo_) September 22, 2020