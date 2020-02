Por presunta falsificación de firma en documento, renuncia secretario de Educación de Cali

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, aceptó la renuncia de Rubén Darío Cárdenas como secretario de Educación de la ciudad, luego de una denuncia que presentó Roberto Ortiz, concejal de la ciudad, sobre una presunta falsificación de firma en un documento público elaborado por Cárdenas.

La Alcaldía de la ciudad informó que William Rodríguez Sánchez, asume el cargo de secretario de Educación. Rodríguez se ha desempeñado como docente desde 1991. Fue jefe de educación primaria del departamento 1991-1992, director del instituto popular de cultura 2008-2012. Es licenciado en biología y química de la Universidad Santiago de Cali y tiene un maestría en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad Del Valle, donde adelantó sus estudios de doctorado en Historia de la Educación y la Pedagogía.

“Estamos dispuestos a sacar adelante todos los procesos contractuales con transparencia y prontitud para garantizar los derechos de los niños”, dijo Rodríguez a El Espectador.

Como lo publicó este diario el 12 de febrero, la firma de Naydú Yancovich Nieva, exintegrante del equipo jurídico de la alcaldía de Cali, figura en un contrato de prestación de servicio público educativo elaborado el 3 de febrero de este año. Sin embargo, dentro de los documentos publicados por el concejal Ortiz, se encuentra una carta de Yancovich en la cual ella dice que no ha tenido participación en la revisión “ni mucho menos en la elaboración de los contratos de Prestación de Servicios Educativos celebrados entre este organismo y 118 colegios del sector privado”.

Carta de una funcionaría al secretario de educacion pic.twitter.com/KqMcb92C5B — Roberto Ortiz (@robertoortizu) February 12, 2020

Cárdenas explicó a El Espectador que la firma que aparece al pie del nombre de Naydú Yancovich no es la de ella sino que es la firma del funcionario Édgar Sánchez Palomino. "En estos momentos no se han contratado los equipos jurídicos entonces había que apelar a meter dos nombres porque eso tiene que surtir un trámite, y como eso no se alcanzó a hacer, por eso ella no firma (...) Igual cualquier persona puede meter cualquier nombre en un documento", dijo Cárdenas.

