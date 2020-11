Procurador le pide a la Contraloría revisar ejecución del presupuesto de Cartagena

El procurador Fernando Carrillo dijo que hay que prender las alarmas frente a la inacción de la alcaldía de Cartagena, en cabeza de William Dau. Aseguró que hay más de 88.000 millones de pesos del presupuesto congelados. También se refirió a la demolición del edificio Aquarela y a la suspensión del exalcalde Dionisio Vélez.

El procurador Fernando Carrillo dijo que hay preocupación por la ejecución presupuestal de Cartagena. Inicialmente, habló sobre la negligente planeación urbana de la ciudad - por parte de los funcionarios públicos - durante las ultimas décadas. Esto ha llevado a acciones populares, de nulidad y tutelas. Además, ha requerido de la acción de la Procuraduría, en casos como el de la caída del edificio Blas de Lezo, que desenmascaró “el estado de ilegalidad de las construcciones en Cartagena”.

La preocupación actual de Carrillo es la ejecución presupuestal de la ciudad. “Ejecutar los presupuestos es Gobernar. Los recursos públicos son para gastarlos en beneficio de la sociedad. Frente a una inacción; simplemente hay que prender las alertas, por omisión, por negligencia, también se incurre en corrupción, porque se dejan de hacer las cosas”, dijo.

Así mismo, el procurador habló sobre la limpieza de los caños. Dijo que en administraciones anteriores “se hizo la limpieza y no se presentaron estas emergencias” por la ola invernal. Según Carrillo, esas obras no se han hecho. “Hay recursos del Sistema General de Participaciones congelados, hay recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y hay recursos de la salud. Eso es inaceptable. Me quedan 50 días como procurador y vamos a estar atentos a darle seguimiento a esos problemas de carácter presupuestal que se están presentando en el Distrito de Cartagena”, dijo.

El procurador afirmó que le pedirá a la Contraloría acompañamiento para revisar, desde el punto de vista fiscal, lo que está pasando con el presupuesto, pues considera que es “inaudito que ante tantas necesidades haya más de 88.000 millones de pesos congelados por la acción de un gobernante”.

Frente al tema, el alcalde William Dau ha dicho que no se ejecutó todo el presupuesto por la incertidumbre en medio de la pandemia del COVID-19. En las próximas horas el mandatario de la ciudad convocó a una rueda de prensa.

Leer: Cartagena se inundó por el huracán... y por no tener drenaje pluvial

Genera gran preocupación la gestión presupuestal de #Cartagena, es inaudito que ante tantas necesidades haya más de 88 mil millones de pesos congelados por la inacción de un Gobernante. ¡Por omisión y negligencia también se incurre en corrupción! pic.twitter.com/4CAJkBp3UG — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 27, 2020

También le puede interesar: Alcaldía de Cartagena se alista para cumplir orden de demolición del edificio Aquarela

Carrillo también se refirió a los desafíos que se vienen con el edificio Aquarela. “Estamos esperando el resultado en el Tribunal de una tutela que fue interpuesta. Esperamos que se cumpla la ley”, manifestó. Además, recordó que se mantiene el riesgo de que le quiten a Cartagena la condición de Patrimonio de la Humanidad. “La inobservancia de la decisión tiene consecuencias disciplinarias y penales”, dijo, haciendo referencia al incumplimiento de la alcaldía de la orden de demoler el edificio - ya dada por cinco autoridades públicas -.

Carrillo dijo que en un escenario de insultos no se logra nada, en especial si “eso es lo único que se muestra como gestión”. Además, señaló que ya hay investigaciones disciplinarias, refiriéndose a las acciones del alcalde William Dau.

Leer: “Este no ha sido un ministerio público arrodillado”: Fernando Carrillo

Por otro lado, durante la rueda de prensa también habló de la suspensión del exalcalde de Cartagena Dionisio Vélez, que dio a conocer este jueves 26 de noviembre el órgano de control. El exmandatario fue sancionado con suspensión por ocho meses debido a las irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad. También fue destituida e inhabilitada por 15 años la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Martha Cristina Rodríguez de Gaviria. Según la Procuraduría, la administración municipal destinó 100.000 millones de pesos para invertir en la intervención de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para beneficiar a más de 470.000 personas; sin embargo, no ejecutó las obras programadas.

Carrillo, frente a la pregunta por la ligera condena de Vélez, manifestó que “hay una responsabilidad en la supervisión, control y vigilancia, pero no se configura la culpa máxima”, dijo. El procurador dice que lo importancia es que el caso no se quedó en la impunidad. Además, hay investigaciones a nivel penal.

Leer: Dionisio Vélez, exalcalde de Cartagena, fue suspendido ocho meses por la Procuraduría