Procuraduría archivó investigación contra Juan Carlos Orjuela, exfuncionario del Banco Agrario

Redacción Económia

El ente de control consideró que no había fundamentos para seguir con el proceso en contra del exgerente de asesoría jurídica del negocio de la entidad financiera.

En medio de las investigaciones que las autoridades adelantan por el préstamo de $120.000 millones que le hizo el Banco Agrario a Navelena en noviembre de 2015, la Procuraduría decidió archivar la investigación contra un exfuncionario de la entidad financiera. El pasado 23 de enero, el ente de control archivó “definitivamente” el proceso disciplinario contra Juan Carlos Orjuela Cortés, exgerente de asesoría jurídica del negocio de la vicepresidencia jurídica del banco. (Lea aquí: Crédito de Banco Agrario a Navelena: radiografía de un préstamo espinoso)

La decisión se dio en medio de las pesquisas que realiza la Procuraduría para determinar si existieron irregularidades en el crédito que el banco le dio a Navelena, compuesta en ese entonces en un 87% por la firma Odebrecht, protagonista del más reciente escándalo de corrupción en América Latina por entregar sobornos a cambio de contratos. (Lea aquí: Banco Agrario recibió pago de préstamo que hizo a Navelena)

Hace un año, una auditoría interna del Banco Agrario halló ciertas inconsistencias en las condiciones bajo las cuales fue aprobado el crédito, entre ellas la modificación del monto solicitado por Navelena para el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Aunque el consorcio solicitó $100.000 millones, la cifra que aprobó finalmente la junta fue de $120.000 millones. Además, no se habrían cumplido todos los procedimientos internos establecidos por el banco para otorgar estos créditos.

Orjuela era investigado específicamente por conceptuar sobre la validez jurídica de las garantías del crédito. El plazo para que Navelena pagara la deuda con el banco se venció un año después del desembolso del dinero, cuando todavía no se había producido el cierre financiero para la realización del proyecto de recuperación del río Magdalena. A pesar de que el plazo se había vencido, el consorcio no se acercó a pagar. El banco acudió entonces a las garantías, pero, según el informe de auditoría, se observó que la entidad “no estaba cubierta” en la forma como fue dispuesto por la junta directiva: no tenía prelación ante la Fiduciaria de Occidente para el pago del crédito.

Aunque para la auditoría interna del Banco Agrario este hallazgo fue relevante, la Procuraduría lo desestimó el pasado 23 de enero. El ente reconoció que se presentaron unas modificaciones a las garantías que había aprobado la junta directiva del banco, pero que estas fueron “irrelevantes”. “Con o sin la modificación de las citadas garantías, el escenario para el banco era el mismo; la modificación en manera alguna incidió el no pago oportuno del crédito, ya que la fuente de pago no tenía recursos para honrar dicha obligación”. Por tanto, el ente de control archivó la investigación contra el abogado Orjuela.

Finalmente, el pasado 13 de octubre el Banco Agrario informó que recibió el pago de $156.894 millones del crédito otorgado a Navelena, de los cuales $120.000 millones correspondieron al capital prestado y $36.894 millones de intereses. Esto fue producto de la liquidación efectuada por Cormagdalena, “lo que pone en evidencia que este crédito en ningún momento causó detrimento a las finanzas de la Nación”, sostuvo el Banco en un comunicado oficial. Sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría continúan, así como las de la Fiscalía. A seis exfuncionarios del banco les imputaron cargos y están a la espera de que se realice la audiencia preparatoria.