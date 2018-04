Profesor acusado de abusar sexualmente de seis menores en Soledad, Atlántico, fue encarcelado

redacción Nacional

El hombre de 38 años se habría aliado con una estudiante de un colegio del municipio, y le pagaba por ponerlo en contacto con otras adolescentes. La estudiante, que cursaba décimo grado, fue capturada y próximamente será judicializada.

La orden de captura contra el docente, que fue capturado por la Unidad de Infancia y Adolescencia hace dos semanas, surgió debido a una denuncia interpuesta por parte de los padres de la menor abusada, que tras enterarse de que estaba embarazada se practicó un aborto. Las autoridades iniciaron la investigación contra Carrillo el primero de marzo. Durante ese proceso se conocieron otras seis denuncias de abusos a menores por parte del profesor.

La Fiscalía le imputó cargos a Carrillo, por los delitos de acceso carnal violento, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, uso de menores de edad para la comisión de delitos y aborto. En la audiencia preliminar el profesor no aceptó los cargos.

Según contaron los abogados de Carrillo al diario El Heraldo, la menor sostuvo conversaciones en las que supuestamente accedió a estar con el profesor. Además, declararon que no es posible que el bebé abortado fuera de Carrillo, pues el presunto encuentro sexual sucedió el pasado 2 de febrero y las pruebas médicas, hechas el 28 del mismo mes, indican cinco semanas de embarazo, y no tres, que serían las correspondientes desde la relación sexual.

La Fiscalía no aceptó las pruebas presentadas durante el juicio ya que estas no fueron realizadas por un experto en el tema o por alguien con el conocimiento científico necesario para el estudio, sino por un abogado de la defensa. Marco Fidel Peña, el juez que presidio el caso, notificó que la evidencia presentada no era lo suficientemente sólida para desvirtuar el hecho de acceso carnal violento.

Carrillo Borja estará detenido en el Establecimiento Carcelario Especial de Sabanalarga en la ciudad de Barranquilla