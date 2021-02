Providencia: 100 días de la tragedia del huracán Iota

Durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre, el huracán de categoría 5 arrasó con la isla. La infraestructura de Providencia se dañó en un 98%, cuatro personas murieron y más de 5.000 personas resultaron damnificadas. El Gobierno lleva a cabo un plan de 100 días para reconstruir la isla que comenzó el 1º de enero. Sin embargo, se espera que las viviendas reconstruidas estén terminadas hasta junio de este año y que el proceso de las viviendas nuevas finalice en marzo de 2022.

Este miércoles 24 de febrero se cumplen 100 días del paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El fenómeno natural que alcanzó vientos de más de 60 kilómetros por hora devastó a Providencia, de un poco más de 5.000 habitantes. Iota arrasó con el 98% de la infraestructura de la isla: casas, vías, colegios, iglesias, entre otras. Se dañó la conexión eléctrica, de acueductos y comunicaciones.

El presidente Iván Duque anunció que la meta era un plan de reconstrucción en 100 días para resolver los problemas que quedaron en la isla, especialmente el de vivienda. Durante el programa diario de televisión Prevención y Acción, Duque anunció que desde el primero de enero se dio comienzo al Plan 100, con el que el Gobierno reconstruirá y construirá en 100 días, hasta el próximo 10 de abril, la infraestructura destruida por el paso del huracán. Este proceso de reconstrucción, que tiene un presupuesto asignado de más de $82.000 millones, está a cargo de la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, y del Ministerio de Vivienda, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ugrd) y su Banco de Materiales.

De acuerdo con Susana Correa, gerente general para la Atención y Reconstrucción del Archipiélago, para el 10 de abril se espera llegar a la reconstrucción de 70 establecimientos comerciales, de los 205 que se van a reconstruir; a 102 establecimientos turísticos, de los 167 que se van a construir, a 1.027 casas reconstruidas y nuevas, de las 1.134 casas nuevas y las 877 que se van a reconstruir.

Estamos en #Providencia inspeccionando los trabajos de reconstrucción y hemos avanzado restableciendo servicios públicos y las labores de recuperación de viviendas, así como de las posadas para reactivar el turismo. Tenemos muchos retos pero avanzamos firmes en nuestro #Plan100. pic.twitter.com/nfsB0CU0cg — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 14, 2021

El Plan 100 arrancó con la demolición de 1.134 infraestructuras que sufrieron afectación total tras el paso del Iota, con lo cual se da inició a la etapa de reconstrucción masiva del mismo número de viviendas nuevas en la isla. Sin embargo, parece ser que no estará completamente listo en la fecha acordada. El mismo Gobierno, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre (Ungrd), informó que en el marco del plan que ejecutan se tendrán cerca de 1.167 viviendas intervenidas, además se prevé que las viviendas reconstruidas estén terminadas en junio de este año y que el proceso de construcción de las viviendas nuevas finalice en marzo de 2022.

“Se está realizando el proceso de demolición con el apoyo del Ejército Nacional, donde más de 400 hombres están ayudándonos a demoler cada una de esas 1.134 viviendas que tuvieron colapso total o que en su defecto quedaron en pie, pero que definitivamente los daños estructurales no nos dejan reconstruirlas”, explicó Correa.

Para los nativos de Providencia y Santa Catalina, una población que representa el 95 % de los habitantes de las islas, es importante que se entiendan sus particularidades históricas y culturales. Josefina Huffington Archbold, presidenta de la veeduría cívica Old Providence, desde diciembre de 2020 viene alzando la voz para que se escuchen a las comunidades. Ella argumenta que la isla está siendo reconstruida sin tener en cuenta las observaciones de su pueblo.

“Se inició un proceso de demolición de viviendas sin que las casas que están reconstruyendo hayan sido terminadas, con la gravedad de que las que vienen adelantando no cuentan con la referencia técnica antihuracanes. Otra cosa, demoler los baños y las cisternas, lo que están haciendo en este momento, nos afecta, no solo por el costo de la inversión de una cisterna, sino por los problemas sanitarios que eso nos puede ocasionar en estos momentos”, dijo Huffington a El Espectador.

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al tiempo que se desarrolla esta etapa de demolición, se lleva a cabo la definición de estudios topográficos y de suelos de las nuevas casas que se construirán en la isla. No obstante, ya se seleccionaron los primeros 90 lotes en los sectores de Casa Baja (Bottom House) y Suroeste (Southwest), donde se edificarán las primeras viviendas nuevas de la isla, garantizando que parte de la mano de obra sea local.

“Este es el reto más grande que ha tenido la isla de Providencia en materia de construcción. Adicionalmente a esto tenemos 877 viviendas que quedaron en pie y que tenemos que reparar, modificar o mejorar, lo cual estamos adelantado con la Armada Nacional, la Policía y con ocho contratistas, cuatro del interior y cuatro del Archipiélago, que nos van ayudar con la reparación de cubiertas y estructuras de cubiertas”, detalló Correa.

Hoy en #Providencia realizamos visita de verificación con @fonturcol y la Secretaría de Turismo en La Montaña para atender inquietudes de este sector. Continuamos trabando en todas las áreas para lograr la pronta recuperación de las Islas. #UnidosPorElArchipiélago pic.twitter.com/wu8G10oCRG — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) February 23, 2021

La presidenta de la veeduría cívica Old Providence, contó que ellos tenían el apoyo de la diáspora raizal para la puesta en marcha del plan de reconstrucción, pero no se tuvieron en cuenta. “La diáspora raizal son raizales que se encuentran en archipiélagos de diferentes partes del mundo y se han tomado la iniciativa de unirse para ayudarnos. Construyeron, con cinco arquitectos internacionales con experiencia en huracanes de quinta categoría, ocho modelos de vivienda con referencia sísmica y antisísmica antihuracanes, pero no fueron aceptados por el Gobierno Nacional. Hemos tenido que recurrir a tutelas y derechos de petición para hacer una veeduría eficiente”, agregó Huffington.

De hecho, la veeduría cívica Old Providence interpuso una tutela, que está en manos del Juzgado 02 Penal del Circuito de San Andrés, en contra de la Ungrd, la Gerencia de la Situación de Desastre, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de ser escuchados. Sin embargo, esa tutela fue negada por una jueza de San Andrés y ellos apelaron. Todavía no han recibido respuesta de la segunda instancia.

TUTELA EN CONTRA DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL . La Veeduría Cívica Old Providence, radicó el pasado miercoles 16 de... Publicada por Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence en Sábado, 19 de diciembre de 2020

Bartolomé Taylor, secretario de Planeación de San Andrés, dice que en Providencia se constituyó una veeduría cívica y vienen haciendo un acompañamiento directo con todas las acciones que se adelantan en la isla: “La comunidad ha tenido una participación muy activa dentro del proceso y eso hay que resaltarlo. Se han abierto los espacios. Estoy convencido de que se les ha brindado la participación en los espacios para que puedan ser testigos de todo lo que se está desarrollando desde el nivel nacional y departamental. Ellos han estado en las mesas”.

Una de las labores que más ha tomado tiempo es el registro de damnificados tras el paso del huracán Iota por Providencia. Han pasado más de tres meses y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre (Ungrd) continúa en la tarea de verificar el número de damnificados. Hasta el momento hay 5.546 ciudadanos reportados en el Registro Único de Damnificados.

Por esa razón, la Alcaldía de Providencia habilitó nuevamente la base de datos para realizar los ajustes de la información de toda la comunidad inscrita. Proceso que estuvo habilitado hasta el domingo 21 de febrero.

“En estos momentos estamos tratando que dentro de la caracterización que se ha venido haciendo no quede nadie por fuera. Hemos sido muy insistentes en verificar la información para evitar errores. Precisamente para que las personas que sientan que no están incluidas o tienen dudas con la información, puedan acercarse y aclarar las dudas”, explicó el secretario de Planeación de San Andrés.

Los reclamos de los raizales siguen latentes. “La comunidad está tan desesperada que está dispuesta a recibir lo que les entreguen con tal de salir de la zozobra. Las necesidades en este momento es que los actores de Providencia se sienten en la mesa con el Gobierno. No podemos ayudar si no conocemos el plan del Gobierno. No sabemos cuánto vale cada casa, no se sabe nada. Cada día aparecen más sorpresas y necesitamos que se pongan de acuerdo y pongan en la mesa el plan de acción específico”, concluyó Huffington.

Otro de los proyectos de los que se espera la reconstrucción del 100% es el hospital, que además se va a llevar al nivel 2, según el Gobierno Nacional. Asimismo, aseguraron que comenzarán la construcción del nuevo hospital el cual estaría terminado en el 2022.